Il dolore della mamma dei bimbi uccisi dal papà nel varesotto: “Non dovevo lasciarli con lui”. Le sue parole

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo non si dava pace dopo la decisione della donna di lasciarlo. Lei non si sentiva sicura a lasciargli i bambini.

Non si da pace mamma Luana, la 35enne che ha perso entrambi i figli di 13 e 7 anni per mano dell’ex marito. Teatro del dramma un appartamento di Mesenzana, nel varesotto, dove i bambini sono stati uccisi poco prima che dell’arrivo della mamma che era andata a prenderli. Dopo aver ucciso entrambi i figli, l’uomo, un 44enne si è tolto la vita.

Il dolore di mamma Luana dopo l’omicidio dei figli

“Lo sapevo, non dovevo lasciarli con lui”, così Luana, la 35enne mamma di Giada e Alessio, ha espresso il suo dolore e il suo rammarico dopo la tragica morte dei suoi figli; a riferirlo è il quotidiano La Stampa, ripreso da TgCom24.

È stata la donna a scoprire cosa avesse fatto l’ex, trovando i corpi nell’appartamento di Mesenzana. Sempre su La Stampa si legge anche il commento della nonna dei piccoli fatto ai carabinieri: “Lei non voleva, non si sentiva tranquilla a saperli con lui”.

L’uomo non accettava la separazione dalla compagna

Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Varese, stando a quanto emerso fino ad ora, l’uomo soffriva di problemi psichici per i quali si stava curando. Sembra inoltre che non avesse accettato la decisione della compagna di lasciarlo; come si legge su TgCom24, la procuratrice di Varese, Daniela Borgonovo, ha detto: “Non accettava la separazione, continuava a tormentarla”.

Sembra infatti che l’uomo seguisse l’ex da mattina a sera, anche quando lei era al lavoro: “Diceva che il mondo era cattivo, che doveva proteggere i suoi figli” ha raccontato la mamma di una compagna di classe della figlia della donna.

Luana da circa due settimane si era trasferita a casa della madre a Brissago, sempre provincia di Varese. Al momento è ricoverata in ospedale in stato di shock.

L’efferato omicidio dei due bambini

Secondo quanto riferito da Ansa, i fratellini Giada e Alessio sarebbero stati uccisi nel sonno con diversi fendenti sferrati dal padre al torace con un coltello da cucina.

L’uomo, un 44enne si è poi tolto la vita usando la stessa arma.