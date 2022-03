Parasite: le curiosità e la trama della pellicola premio Oscar in onda su Rai3

La proposta di Rai3 per la prima serata di venerdì 25 marzo 2022 è la messa in onda del film capolavoro del regista Bong Joon-ho che ha stupito il pubblico e conquistato la critica. La pellicola Parasite arriva sul canale a partire dalle ore 21:20 circa raccontando la storia di Ki-woo vive e della famiglia Kim. Il giovane vive in un appartamento sotto il livello della strada, proprio come farebbero gli scarafaggi, e si arrabatta per tirare avanti con furbizia. L’occasione della vita gli si presenta di fronte quando viene chiamato a sostituire un amico come insegnante di inglese della figlia di un dirigente d’azienda, che coglierà al volo portandosi dietro tutta la famiglia sotto identità segreta.

Scopri la trama completa e le curiosità di Parasite, la pellicola in onda su Rai3 venerdì 25 marzo 2022.

Parasite: le curiosità del film

Parasite è un film del 2019 divenuto già iconico diretto dal sudcoreano Bong Joon-ho. Il regista con questa pellicola si è imposto presso il pubblico mondiale conquistando anche la critica cinematografica dopo che aveva già attirato l’attenzione con il riuscitissimo Snowpiercer.

L’Academy internazionale si è resa conto della portata della pellicola dopo la presentazione alla 72ª edizione del Festival di Cannes nella quale ha vinto la Palma d’oro, laureandosi come il primo film sudcoreano a conquistare il riconoscimento.

Assoluto protagonista dei Premi Oscar del 2022 con la vittoria di quattro statuette, tra le quali spicca quella per il miglior film che gli ha fatto segnare il record di essere il primo film non in lingua inglese a vincerlo.

Inoltre la pellicola si è legata con forza all’immaginario italiano per la scelta del brano In ginocchio da te di Gianni Morandi, scelto dal regista per via del suo titolo.

Parasite: la trama della pellicola

La storia della famiglia Kim racconta alla perfezione il divario sociale e le differenze nel tenore di vita che intercorrono tra i ricchi ed i poveri di alcune metropoli mondiali.

Una famiglia costretta ad arrabattarsi giorno per giorno che una volta che vede un piccolo spiraglio per risalire in superficie si fa prendere dalla foga dell’avere tutto, finendo con il distruggere tutto ciò che tocca.

Ki-woo è il giovane che approfittando dell’occasione di sostituire un suo amico come insegnante di inglese della figlia di un ricco dirigente d’azienda, finirà per introdurre alle dipendenze del facoltoso uomo tutta la sua famiglia sotto falsa identità.

L’epilogo sarà sconvolgente e disarmante.