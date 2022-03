Tina Cipollari ironizza sul feeling tra Gemma Galgani e Franco Fioravanti: “Preparerà altre cose… Zabaglione”

Nella puntata del 25 marzo di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha preso in giro Gemma Galgani e Franco Fioravanti. Ma la Dama torinese non se l'è, stranamente, mai presa.

Armando Incarnato è stato protagonista della puntata del 25 marzo di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha aggiornato sulle sue uscite con Aneta e Alessandra, ma con entrambe le Dame, la conoscenza non va molto bene.

Tina Cipollari, invece, ha ironizzato su Gemma Galgani e Franco Fioravanti, ma la Dama torinese non se l’è presa.

Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani e Franco Fioravanti

Gemma Galgani è un’altra donna, dopo essersi scambiata un bacio con Franco Fioravanti. La Dama torinese, infatti, nella puntata del 25 marzo di Uomini e Donne è sembrata vivere, direttamente tre metri sopra al cielo.

Tutto era bello, qualsiasi critica era accolta con un sorrido e tanta auto ironia. Dove di solito c’erano pianti infiniti, oggi c’era leggerezza. Il potere di un uomo!

Infatti, Tina Cipollari, ha provato più volte a far arrabbiare Gemma Galgani durante la puntata del 25 marzo di Uomini e Donne, ma non c’è mai riuscita: “Ti preparerà altre cose… Zabaglione… Uovo sbattuto… Messo in mostra Carlotta e Camilla oggi”.

La Dama torinese non ha mai reagito, non ci sono stati scontri e tragedie. Speriamo che Franco Fioravanti ci faccia la grazia di tenersela a lungo.

Uomini e Donne 25 marzo: Armando Incarnato gentiluomo

Nella puntata del 25 marzo di Uomini e Donne abbiamo scoperto un fatto nuovo: Armando Incarnato è un gentiluomo.

Una novità, senza dubbio, visto che sembrava proprio il contrario.

Il Cavaliere partenopeo, in una sola puntata, ha ammesso cristallinamente di aver detto una bugia ad Aneta e ha praticamente insultato Alessandra. Ma ha tenuto a sottolineare a tutti, quanto lui sia un gentiluomo.

Si perché dopo aver detto ad Alessandra che non sa baciare: “Mi sono permessa di dire non sai baciare… Fai tutte cose tu… Successa una paranoia”, ha anche aggiunto che la Dama era sicuramente disponibile a concedersi.

Ma, lui, da grande gentiluomo non ha accettato. Peccato che abbia affermato in televisione che la Dama ci sarebbe sicuramente stata con lui. Che signore!