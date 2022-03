Amici, la seconda puntata del serale con Maria De Filippi: continua la sfida. Ospiti e anticipazioni

Amici va in onda in prima serata con la seconda puntata del suo seguitissimo serale. Scopri gli ospiti del nuovo appuntamento condotto da Maria De Filippi.

Canale 5 è pronta ad ospitare la seconda attesissima puntata del serale di Amici. A partire dalle ore 21:30 di sabato 26 marzo 2022 torna lo storico programma condotto da Maria De Filippi che sta mostrando al pubblico la gara tra le tre compagini guidate dalle coppie di professori che eleggerà il successore di Giulia Stabile. La regina della televisione conduce il secondo appuntamento nel quale un ruolo fondamentale sarà affidato alla giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, che di fatto con i loro voti sanciranno le eliminazioni di questa fase.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo appuntamento di Amici e gli ospiti che saranno in studio per allietare lo spettacolo per il pubblico a casa.

Amici: su Canale5 la seconda puntata del serale

Sabato 26 marzo 2022 continua la caccia al vincitore di questa edizione di Amici. La seconda puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi sarà una nuova occasione di grande spettacolo sancito dalle esibizioni dei giovani talenti in gara, che continueranno a sfidarsi nelle prove tra le tre squadre guidate dalle coppie di professori Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche quella Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Le esibizioni dei giovani talenti saranno valorizzate ancora una volta dalle coreografie guidate dal direttore artistico Stephane Jarny, che via via metteranno la giuria composta da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash di fronte a delle dolorose votazioni che sanciranno gli allievi a rischio eliminazione.

Amici: gli ospiti della seconda puntata

Come riportatovi nelle anticipazioni della seconda puntata, non consultate il link se volete evitare gli spoiler, gli ospiti della seconda puntata saranno l’apprezzatissimo comico Nino Frassica ed il volto noto del programma Irama, che si esibirà sulle note di due suoi grandi successi.