Mick Schumacher vittima di uno spaventoso incidente in Formula 1: come sta ora il figlio di Michael Schumacher

Mick Schumacher, figlio della leggenda Michael Schumacher, è rimasto vittima di un terribile incidente durante il Gran Premio in Arabia Saudita che si sta correndo nel weekend. Durante le qualificazioni prima della gara, Mick Schumacher si è schiantato a oltre 200 all’ora contro il bordo pista. Le condizioni del pilota della Haas.

Weekend di paura per Mick Schumacher, pilota della Haas che durante il Q2 del Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 è andato a schiantarsi contro il guardrail della pista. Poco dopo aver iniziato a girare sul circuito di Jeddah, il giovanissimo uscito dall’Academy della Ferrari è andato largo sul cordolo: ha provato quindi a tornare in carreggiata ma ha perso il contro della sua monoposto VF-22.

Spaventoso lo schianto contro il muretto alla curva 12: nel video che sta circolando anche sui social network è evidente l’apprensione del suo paddock, incredulo di fronte all’incidente.

Fortunatamente, l’incidente che ha coinvolto Mick Schumacher non sembra aver avuto conseguenze drammatiche: nonostante lo schianto a 240 km/h e il fatto che la sua monoposto si sia letteralmente spaccata in due, la Haas ha fatto sapere che il pilota sta bene.

In un primo momento, però, la paura è stata tanta: il figlio d’arte non dava cenni di movimento.

Mick Schumacher has a heavy hit at Turn 12. #SaudiArabianGP #F1

“Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dalla vettura e attualmente in viaggio verso il centro medico” ha scritto su Twitter la sua scuderia, la Haas. Il team principal Gunther Steiner ha inoltre fatto sapere che “Parla, si muove, ora va in ospedale per dei controlli, ma sta bene“.

Lo stesso, inoltre, ha fatto sapere che Mick Schumacher ha anche già parlato con la madre Corinna, rassicurandola sulle sue condizioni.

La donna, negli scorsi anni, è stata impegnata al fianco del marito Michael, coinvolto nel pauroso incidente sulla neve del 29 dicembre 2013, che ha allontanato il pilota più conosciuto di tutti i tempi dalla vita pubblica.

L’account ufficiale della Formula 1 ha fatto sapere che Mick Schumacher è stato trasferito per controlli precauzionali all’ospedale delle forze armate King Fahad di Jeddah. Non avrebbe riportato lesioni o fratture.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.

He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3

