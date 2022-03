Nina Moric e l’attuale rapporto con Fabrizio Corona: a Verissimo la modella spiega come stanno le cose

Dopo due anni di assenza dalla tv, torna a parlare Nina Moric e lo fa a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La modella è spesso finita al centro del gossip, in particolare per la storica relazione con Fabrizio Corona che avrebbe tuttora importanti strascichi. I rapporti tra i due dopo la separazione non sono mai stati propriamente idilliaci ed ora è la Moric stessa a rivelare come sia ad oggi il loro legame.

Nina Moric e i rapporti con Fabrizio Corona ad oggi

Nina Moric torna a parlare in televisione dopo un lunghissimo periodo di assenza, durato circa due anni. La modella si racconta oggi pomeriggio ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo, parlando dei grandi gossip che l’hanno vista protagonista e del turbolento rapporto con l’amore.

La conduttrice in studio ha subito notato un’aura di tristezza negli occhi della modella, al punto da chiederle se fosse successo qualcosa. Incalzata dalle sue domande, Nina Moric spiega come ad oggi i rapporti con l’ex Fabrizio Corona siano inesistenti: “Non ci sono, però va bene così“.

Nina Moric mette subito le mani avanti spiegando come, anche di recente, abbia speso parole positive verso l’ex re dei paparazzi e si vociferava un presunto riavvicinamento della coppia.

A Verissimo la modella vuole chiarire questo aspetto della sua vita privata: “Non voglio essere quella che un giorno dice: ‘Ah, gli voglio un bene immenso, è una persona meravigliosa’, perché ci sono sicuramente dichiarazioni mie simili. Non sono incoerente, però purtroppo a volte devi veramente lasciare. Per il mio benessere, perché mi devo voler bene e quindi se continuo questa cosa non avrà mai un lieto fine“.

Nina Moric e l’assenza di un uomo al suo fianco: “Potrei essere un danno“

Nina Moric a seguire manifesta scetticismo anche sull’ipotesi di frequentare un uomo in questo periodo.

La modella spiega come al momento non abbia nessuno al suo fianco e svela: “Non credo nemmeno di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, da questo lato sono diventata anche molto cinica, perché ho messo degli standard troppo alti forse. Nemmeno il principe azzurro sarebbe stato in grado in questo momento di corteggiarmi o tenere un amore reciproco. Meglio che gli uomini stiano lontano perché potrei essere un danno per loro. Sono una persona da non frequentare“.