Rudy Zerbi stuzzica Alessandra Celentano a Verissimo, la replica della maestra di Amici: “Sei un marpione”

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi raccontano a cuore aperto il loro rapporto, professionale e non solo, ad Amici di Maria De Filippi. Ospiti a Verissimo in video-collegamento con Silvia Toffanin, i due professori del talent di Canale5 si punzecchiano a vicenda raccontando il loro legame di amicizia. Il maestro di canto fa ironia sul loro rapporto: “Abbiamo avuto una storia“. L’immediata replica dell’ex ballerina.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: grandi amici da tantissimi anni

Severi e agguerriti professori di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi raccontano oggi a Verissimo il loro rapporto professionale nel talent show di Canale5.

In video-collegamento con Silvia Toffanin in vista della seconda puntata del serale in onda questa sera, i due insegnanti parlano con ironia del loro legame, stuzzicandosi a vicenda. La storica maestra di danza confessa, parlando della collaborazione con il collega: “Ci stiamo divertendo molto e ironizziamo. E siamo anche molto simili io e Rudy“.

Non tutti sanno, però, che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono grandi amici da tantissimi anni, sin da ragazzini, come svela il maestro di canto: “Pochi sanno che siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini.

E nessuno dei due pensava di fare Amici o la televisione insieme. Siamo quasi mezzi parenti“.

Rudy Zerbi stuzzica Alessandra Celentano, la replica: “Marpione“

La Celentano conferma quanto da lui rivelato e aggiunge: “Ci siamo conosciuti tramite la sua prima moglie“. E, in quel frangente, Rudy Zerbi aggiunge un dettaglio: “Che è diventata ex perché poi io e Alessandra abbiamo avuto una storia“.

La piccante confessione viene però prontamente smontata dalla collega: “Questa battuta la fa sempre e questo la dice lunga, ma per fortuna per me non è così. Siamo rimasti amici“.

Il feeling lavorativo sul palco di Amici è comunque evidente e c’è grande sintonia tra di loro. Al punto da potersi permettere di scherzare un po’ con qualche colpo di scena, come quando entrambi nella prima puntata del serale si sono vestiti da suore e si sono dati un bacio a stampo. Parlando di quel bacio, la Celentano mette subito le mani avanti ironizzando sulle intenzioni di Zerbi: “Guarda, sono anni che le prova tutte, perché lui è un marpione. Diciamolo questo Rudy: sei un marpione“.