Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vestiti da suore ad Amici, Stefano De Martino: “Ha perso la dignità”

La fase serale di Amici 2021/2022 ha preso avvio con la prima puntata del 19 marzo. Oltre alla sfida tra i ragazzi, che ha visto, anche l’eliminazione di Alice Del Frate, si è accesa, subito, anche la competizione tra i professori. Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno battibeccato per un guanto di sfida. Mentre Alessandra Celentano ha attaccato direttamente la giuria del talent show.

Non sono mancati, però, anche i momenti ironici tra i professori del talent show, che si sono, anche, sfidati a suon di musical.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono esibiti vestiti da suora. Tra i due è scattato anche un bacio.

Il regalo di Raimondo Todaro a Rudy Zerbi ad Amici

I professori di Amici sono dei veri protagonisti del talent show. Anche nella fase finale, gli insegnanti si fanno notare per le loro opinioni e non solo. Raimondo Todaro, infatti, nella puntata serale del 19 marzo, si è preso la scena anche con un particolare dono al collega di canto Rudy Zerbi: “Maria per questo ballo, avevo previsto un pensierino per Rudy”.

Si trattava di un binocolo per seguire in modo più confortevole l’esibizione di sua moglie Francesca Tocca: “Un binocolo, così guardi Francesca come si deve, per bene”.

Rudy Zerbi, che ha sempre apprezzato la ballerina, ha reagito con eleganza: “Un bel regalo”.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano stupiscono tutti vestiti da suore ad Amici

Nella prima puntata del serale di Amici 2021/2022 c’è stato spazio anche per una particolare sfida tra i professori. Il confronto è stato lanciato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, contro Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Da veri leader e capi squadra… Dobbiamo scendere in campo in prima persona… Ognuno darà il meglio di sé proponendo un numero a piacere”.

Il professore di canto e l’insegnante di danza classica hanno ironizzato sull’equità di questa sfida: “La regina del musical e un ballerino professionista, coreografo… Completamente illegale”.

Ma si sono comunque esibiti, scegliendo Sister Act, nei panni di Suor Maestra e Suor Rodolfo: “Abbiamo avuto un’illuminazione celeste, quasi una chiamata… Ci siamo rivolti molto in alto… Confermare la nostra schiacciante superiorità”.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno ballato vestiti da suore e tra i due è scattato anche un bacio. Il commento di Stefano De Martino è stato dissacrante: “Prima e dopo quest’esibizione… Una pagina di storia drammatica… Non si vince niente, Rudy, però, ha perso la dignità”.