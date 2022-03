Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli è scontro anche al serale di Amici: “Non provare a fregare la gente”

Anche l’edizione 2021/2022 di Amici è arrivata alla sua fase serale. Tutti i talenti sia di ballo, che di canto, sono stati ammessi al serale, non senza le classiche polemiche tra i professori. Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, in particolare, hanno avuto dei forti scontri sul ballerino Nunzio Stancampiano. Mentre Anna Pettinelli e Rudy Zerbi hanno discusso a lungo sul cantante Gio Montana.

Il 19 marzo, è andata in onda la prima puntata serale dell’edizione 2021/2022 di Amici, in cui le polemiche si sono accese nuovamente. Rudy Zerbi, infatti, ha discusso con Anna Pettinelli, che non ha considerato equo un suo guanto di sfida.

Alla fine della prima manche, la squadra Rudy-Celentano ha vinto e Alice Del Frate ha dovuto lasciare il talent show.

Amici serale 19 marzo: Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi

Nella puntata serale di Amici del 19 marzo i talenti della scuola hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra, ma, come sempre, anche i professori dell’ambita scuola sono stati protagonisti. Rudy Zerbi, infatti, si è presentato in trasmissione con la solita valigetta, sfoggiata anche nella fase serale di Amici dello scorso anno. Il professore ha subito chiamato in battaglia la squadra capitanata da Anna Pettinelli (detta Pettiseventeen) e Veronica Peparini, denominata scherzosamente: “Soggiovane, squadra ggiovane“.

Il professore di canto ha schierato un guanto di sfida tra Luigi e Crytical: “Una capacità importante per un’artista quella di saper spaziare tra vari stili… Entrambi musicisti, nessuno dei due dovrebbe affrontare particolari difficoltà… Crytical non sarà in grado di centrare il mood dei brani… C’è chi può fare bene e chi non bene“. Ma Anna Pettinelli non ha voluto che il suo allievo preparasse la sfida, in quanto da lei giudicata non equa: “Questo guanto per me non è equo… Ai cantautori non è chiesa la versatilità… Neanche al karaoke Rudy“.

Tra i due professori è nato lo scontro e Rudy Zerbi ha mostrato al pubblico un giochino composto da due palline: “Due palle… Trovo questo discorso molto stantio e noioso“.

Anna Pettinelli ha ribadito con forza le sue ragioni: “Pretendi che lui sia un jukebox, lui ha una dignità… Non provare a fregare la gente”. Ma i giudici hanno dato ragione al professore di canto: “Occasione sprecata, assolutamente equo“.

Amici, serale 19 marzo, Alice Del Frate eliminata

Nella prima puntata del serale di Amici dell’edizione 2021/2022, la squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha vinto la prima manche.

Come conseguenza di questa vittoria, Alice Del Frate è stata eliminata dal talent show.

La ballerina ha dovuto gareggiare per l’eliminazione contro i compagni di squadra Albe e Dario. Maria De Filippi ha voluto dire la sua opinione sulla ballerina: “Arrivi dalla ginnastica ritmica, è poco che balli… Hai fatto dei grandi passi avanti, ma davvero te lo dico… Non pretendere sempre troppo da te stessa… Non è un fallimento“.