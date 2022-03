Amici 2021/2022: presentate le squadre che affronteranno il serale, tutti i protagonisti del talent show

Programmi TV

L’appuntamento domenicale con Amici si è concluso la scorsa settimana. Al posto dello show settimanale, in cui i talenti in gara si mettevano in mostra, è andato in onda, il 13 marzo, infatti, una puntata speciale: “Amici, verso il serale“.

Nel corso di questo particolare appuntamento, sono state presentate al pubblico televisivo le squadre di allievi che si contenderanno la vittoria finale di Amici 2021/2022. Già svelati, invece, i nomi dei giudici che voteranno le esibizioni degli allievi.

La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ad Amici

Come negli ultimi anni, anche nella fase serale di Amici 2021/2022 gli allievi sono stati divisi in squadre, capitanate dai loro professori.

La prima squadra, che è stata presentata, già da qualche giorno, al pubblico dell’amato talent show è una conferma. Si tratta del duo che ha trionfato lo scorso anno, formato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A gareggiare per le due professoresse saranno: Albe, Crytical, Alice, Dario e John Erik. La professoressa di canto è pronta alla sfida: “È con immenso orgoglio, entusiasmo e felicità che con Veronica, ormai una sicurezza, amica oltre che collega, vi presentiamo la nostra squadra. 5 fantastici ragazzi espressione di modernità e talento.

Al vostro fianco per sostenervi e difendervi sempre. In bocca al lupo!!“.

Veronica Peparini, invece ha ricordato la vittoria dello scorso anno: “Non vorrei non essere modesta.. ma Coppia vincente non si cambia l anno scorso abbiamo vinto😊 Vi piace la nostra squadra? Noi ci crediamo molto!“.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessadra Celentano ad Amici

La coppia Veronica Peparini e Anna Pettinelli è stata confermata anche nel 2022. Ma anche un altro storico duo del talent show, verrà riproposto nella nuova fase serale del programma televisivo. Si tratta della coppia d’insegnanti formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Gli allievi che verranno seguiti dai due severi professori sono: LDA, Luigi, Gio Montana, Calma, Carola, Michele e Leonardo.

La squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ad Amici

La novità, tra i professori, della nuova stagione di Amici è la coppia formata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. I due professori gareggeranno insieme ai loro allievi: Sissi, Alex, Aisha, Nunzio, Serena e Christian.

Lorella Cuccarini ha voluto sottolineare l’importanza della coesione per la squadra: “Lavorate insieme, che vi supportiamo soprattutto nei momenti difficili”.

Anche Raimondo Todaro ha voluto spingere sulla stesso punto: “Comunque è una gara… Vi mettete anche a disposizione dei compagni“. Poi il professore ha commentato i cantanti presenti nella squadra: “Abbiamo fatto Bingo”.