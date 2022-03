Simone Frulio, da Io Canto under 14 a Forbes Italia under 30: una scommessa su cui puntare – INTERVISTA

Simone Frulio, classe 1997, è stato eletto da Forbes Italia come uno tra i 100 miglior imprenditori under 30 in Italia. Tra musica e moda, ecco chi è Simone! INTERVISTA

Come ogni anno marzo è il mese decisivo per gli under 30 italiani. La rivista famosa in tutto il mondo Forbes Italia stila la classifica dei 100 ragazzi e ragazze sotto i 30 anni di età che si sono contraddistinti negli ambiti più disparati nell’anno appena trascorso. Simone Frulio, nato a Milano nel 1997, con il suo brand Momo si è aggiudicato un posto in classifica. Una presenza doppiamente meritata considerando che il suo progetto imprenditoriale prende vita a marzo 2020, nel cuore del primo lockdown del covid 19. Non solo imprenditore: Simone è noto al grande pubblico per aver preso parte a 3 edizioni del talent show di Canale 5 Io Canto con Gerry Scotti e successivamente a X Factor nel team di Simona Ventura con due dei suoi compagni di viaggio, i FreeBoys.

Simone e la musica, la sua unica ragione di vita

Laurea triennale in Lingue e Letterature straniere con indirizzo Media e Comunicazione. Un percorso coerente con i suoi interessi ma un’adolescenza che, rispetto ai suoi coetanei, lo ha fatto crescere troppo in fretta. Interviste, fan, autografi, concerti: la vita di un ragazzo ai tempi delle scuole medie che da un giorno all’altro viene totalmente stravolta.

Simone Frulio scelto anche dal sindaco di Milano Beppe Sala

Simone Frulio è stato scelto dal Sindaco di Milano Beppe Sala come coordinatore del tavolo tematico Moda & Tendenze.

Milano, città della moda per eccellenza, si conferma ancora una volta lungimirante nello scovare e proteggere talenti.

La realtà di Momo infatti ospita molti ragazzi e ragazze giovani con creatività e voglia di mettersi in gioco proprio come Simone.

Stile tra “Amici”: i ragazzi di Maria De Filippi sono vestiti da Simone Frulio

Anche Maria De Filippi ha deciso di puntare su Momo per gli outfit del pomeridiano e del serale di Amici. Sono proprio i ragazzi a decidere e richiedere la possibilità di poter esprimersi anche con il visual, oggi estremamente importante per un artista.

Le tendenze di quest’anno? Colori fluorescenti e tante tante frangie. La mission? Semplice: indossare, ogni giorno, la propria creatività.