Arisa e Vito Coppola aprono il loro cuore a Domenica In: “Non possiamo definire il nostro rapporto”

Arisa e Vito Coppola tornano a parlare del loro rapporto, libero di esprimersi senza essere per forza definito. A Domenica In svelano: "Ce lo viviamo".

Tornano a Domenica In Arisa e Vito Coppola che, dopo l’intervista della scorsa puntata, raccontano nuovi dettagli sul loro rapporto di amicizia e complicità. Dal loro primo incontro prima di Ballando con le stelle ai momenti passati insieme di recente, il ballerino e la cantante non fanno mistero del bellissimo legame costruito. Senza però etichettarlo, libero da ogni definizione: “Lo prendiamo così come viene“.

Arisa e Vito Coppola: il primo incontro in vista di Ballando con le stelle

Il rapporto tra Arisa e Vito Coppola, nato a Ballando con le stelle, prosegue tuttora nel segno della complicità e dell’armonia. La cantante e il ballerino non hanno mai voluto etichettare il loro legame e a Domenica In, nella puntata scorsa, sono rimasti vaghi alle domande di Mara Venier sul loro presunto amore.

Oggi la coppia torna protagonista nello studio del programma di Rai1 per raccontare nuovi dettagli di questa loro amicizia, a cominciare dal primo incontro.

Arisa racconta i timori vissuti prima di iniziare l’esperienza a Ballando: “Quando l’ho visto per la prima volta ho pensato che non ce l’avrebbe fatta a sostenermi, perché mi vedevo un po’ cicciottina“. Vito Coppola però l’aveva subito tranquillizzata: “Le dissi subito: ‘Non farti ingannare, lascia fare a me’“.

Arisa e Vito Coppola, un rapporto senza vincoli: “A che cosa servono le definizioni?“

Dopo Ballando con le stelle, il loro rapporto si è fortificato. Vito Coppola parla del regalo prezioso che la vita gli ha fatto incontrando Arisa: “Lei è una di quelle persone che la incontri una volta nella vita e sai che non ce n’è un’altra così. È entrata e non ne esce più, gliel’ho ripetuto anche ieri sera“. La cantante confessa di non voler etichettare il loro rapporto, dunque non confermando né smentendo la possibilità di un amore: “Ieri sera mi ha detto una cosa bellissima e intelligentissima.

Mi ha detto che in realtà noi non possiamo definire il nostro rapporto, perché di volta in volta cambia forma. Una volta è un quadrato, una volta è un rettangolo. A che cosa servono le definizioni?”.

Dello stesso avviso il ballerino: “Può sembrare da fuori che non vogliamo definirlo o giocarci sopra. La verità è che anche noi stiamo vivendo il nostro rapporto, che però ha la stessa essenza e molte forme. Siamo entrambe persone molto trasformiste e non dobbiamo nel 2022 per forza etichettarlo: ce lo viviamo e lo prendiamo così come viene“.

Mara Venier chiosa la successione di intime confessioni con un bellissimo complimento alla coppia: “Avete gli occhi che brillano, non vi chiedo altro, sono cose vostre. Ma sicuramente il vostro rapporto vi fa bene“.