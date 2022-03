Che tempo che fa anticipazioni, i temi e gli ospiti speciali della puntata di questa sera domenica 27 marzo

La trasmissione Che tempo che fa torna in onda su Rai3 nella prima serata di domenica 27 marzo 2022 nella quale la maggior parte della puntata sarà dedicata al racconto attento e dettaglio della triste situazione che si sta verificando in Ucraina. Il programma condotto da Fabio Fazio avrà la possibilità di ospitare gli interventi ed contributi di politici, giornalisti, intellettuali ed inviati per raccontare al meglio lo status della guerra. Inoltre, ospite d’eccezione sarà Marina Ovsyannikova, giornalista dissidente russa autrice della protesta sulla tv pubblica. Nel corso della puntata il pubblico vedrà anche la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck che con i loro spezzoni intervalleranno le partecipazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza e di quello della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Per l’occasione il celebre Tavolo di fine puntata non comparirà per lasciare maggiore spazio alle analisi approfondite degli ospiti di Che tempo che fa.

Che tempo che fa: la puntata di domenica 27 marzo

Nel nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Fabio Fazio l’attenzione sarà rivolta nuovamente al conflitto che sta mettendo in ginocchio la popolazione ucraina.

Nel corso della puntata di Che tempo che fa il conduttore e gli ospiti in studio continueranno ad analizzare la triste attualità collegata all’offensiva russa. Nel dibattito interverranno stimati intellettuali e giornalisti ed in più si avrà il fondamentale contributo degli inviati vicini al centro del conflitto.

Altro tema di puntata sarà ovviamente la pandemia di Covid-19 con l’intervento del Ministro della Salute Roberto Speranza; di quello della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e del Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni a discutere dell’argomento.

Che tempo che fa: un altra settimana senza Tavolo

Nella puntata in onda questa sera non ritornerà sarà il divertente Tavolo della trasmissione, con Luciana Littizzetto che sarà l’unica ad alleggerire i temi di puntata. Il suo volto non sarà però l’unico del cast fisso del programma, grazie alla partecipazione di Filippa Lagerbåck.