Due donne violentate a Milano a pochi minuti di distanza: stesso aggressore, attimi di paura in Corso Buenos Aires

I Carabinieri sono intervenuti per fermare gli abusi sessuali su due donne in pieno giorno, a Milano: le vittime sono state violentate dallo stesso uomo, che secondo quanto viene riferito avrebbe numerosi precedenti penali. L’uomo, un 25enne, è stato arrestato.

Abusate in pieno centro a Milano: vittime due donne

Secondo quanto riportano numerosi quotidiani tra cui MilanoToday, nel pomeriggio di sabato 26 marzo nel celebre Corso Buenos Aires è andata in scena una violenza sessuale insistita da parte di uno stesso uomo: una pattuglia della squadra mobile di zona della Compagnia Porta Monforte è intervenuta dopo le segnalazioni di alcuni passati, allarmati dal fatto che un uomo stava bloccando con la forza una passante – una 57enne italiana secondo quanto riferisce la fonte – palpeggiandola con violenza.

L’uomo, che sarebbe stato in evidente stato di alterazione, alla vista dei Carabinieri si sarebbe scagliato contro di loro resistendo all’arresto. Sul posto sono intervenute altre pattuglie oltre quella guidata dal maggiore Silvio Maria Ponzio, riferisce Il Giorno, e si è riusciti a immobilizzare e mettere in manette l’uomo.

Violenza sessuale su due donne in Corso Buenos Aires: l’uomo è un 25enne con precedenti

La situazione si è evoluta in modo inaspettato: mentre i militari stavano procedendo all’arresto, a quanto pare è sopravvenuta una seconda vittima che sarebbe stata abusata dallo stesso uomo solo pochi minuti prima nelle zone limitrofe.

Si tratterebbe in questo caso di una 52enne rumena, anche lei palpeggiata violentemente dall’uomo. Entrambe le donne abusate in Corso Buenos Aires hanno sporto denuncia nei confronti dell’aggressore arrestato.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno identificato l’uomo: si tratterebbe di un 25enne di origini maliane con numerosi precedenti penali.

Secondo quanto riportato, sarebbe noto alle forze dell’ordine per molestie, violenza privata, evasione e spaccio di droga. Non solo: nei suoi confronti sarebbe stato emesso un Daspo urbano il 24 febbraio scorso: non potrebbe avvicinarsi per un anno alla Stazione Centrale. Attualmente, il 25enne è in stato di arresto a San Vittore e attende l’udienza di convalida del fermo – altamente probabile, dati i precedenti. Nel milanese torna però la paura per questo tipo di attacchi: pochi mesi fa due donne sono state violentate sulla stessa tratta del treno Milano-Varese, anche in quel caso dallo stesso uomo.