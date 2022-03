Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 28 marzo all’1 aprile: la trama

Lunedì 28 marzo 2022 su Rai1 ripartono le puntate de Il paradiso delle signore. Il magazzino farà nuovamente da luogo nevralgico alle vicende dei personaggi della soap che si svilupperanno nei nuovi cinque episodi. A partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda venerdì 1 aprile 2022, gli spettatori si goderanno le trame che metteranno al centro del racconto la difficile situazione tra Gemma e Stefania.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 potrà imbattersi nuovamente nelle vicende de Il paradiso delle signore a partire da lunedì 28 marzo 2022.

La soap ambientata a Milano ritorna nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia della televisione pubblica a partire dalle ore 15:55.

Ecco cosa succederà nelle nuove puntate che accompagneranno il pubblico fino a venerdì 1 aprile 2022.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 28 marzo 2022

Gemma è ai ferri corti con Stefania e non ne fa parola con la sua famiglia senza nemmeno concedere nessuna possibilità di spiegarsi alla sorellastra. Salvo continuare a fare progetti per il suo futuro lontano da Milano, intanto Marcello viene a sapere da Ludovica che Flavia è tornata alla carica per sistemare la loro relazione, ribadendo ancora una volta la sua contrarietà al fatto che lui e la figlia continuino a frequentarsi.

Stefania racconta disperata a Marco che Gemma ha scoperto tutta la verità. Dante vorrebbe colpire e affondare Vittorio. Intanto Beatrice si sta legando sempre di più a Romagnoli.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 29 marzo 2022

Stefania vuole dare alla sorellastra la prova delle sue buone intenzioni. Il giovane Sant’Erasmo racconta a Flora i suoi problemi con Gemma. Marcello scopre per caso che Salvo intende lasciare la Caffetteria. Dante vuole boicottare la lotteria del pesce d’aprile per fare l’ennesimo torto a Vittorio ma intanto si offre di aiutare Beatrice.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 30 marzo 2022

Irene non crede alle buone intenzioni di Stefania di lasciare la redazione, pensando che dietro si nasconda un suo sentimento per Marco. Il piano di Dante prende forma e Fiorenza diventa complice. Marcello non si presenta in Caffetteria e provoca le reazione di Salvo, con i due soci che trovano una quadra. Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l’ha lasciata e la sua situazione finanziaria è drammatica.

Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui ma dopo averla messa sotto torchio lei nega.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 31 marzo 2022

Gemma fa una proposta a Ezio e Veronica, forse nel tentativo di riunire la famiglia ma sembra esserci qualcosa dietro. Marcello nota la vicinanza tra Torrebruna e Ludovica mettendo il loro rapporto in crisi. Flora continua a respingere i tentativi di Umberto di tornare insieme in tranquillità. Irene sprona Stefania a non subire passivamente l’atteggiamento di Gemma e a reagire, ma la ragazza sarà costretta a partecipare a una cena nella quale ci sarà Marco come ospite.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 1 aprile 2022

Ludovica decide di recuperare il rapporto con la madre dopo il periodaccio della donna. Torrebruna ha deciso di utilizzare la sua quota finanziaria per fare affari con Romagnoli. Dante capisce che non conviene boicottare la lotteria voluta da Vittorio capendo che a pagarne le conseguenze sarà soprattutto Beatrice. Dopo la cena a Casa Colombo insieme ad altri ospiti Marco raggiunge Stefania a casa sua ed i due non possono più nascondere le loro emozioni.