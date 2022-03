Mara Venier silura Pierpaolo Pretelli con una frecciatina a Domenica In: la risposta dopo le parole di lui

Pierpaolo Pretelli nel mirino di Mara Venier che, oggi a Domenica In, non gli ha risparmiato una frecciatina al veleno dopo le dichiarazioni dell'ex Velino contro il programma di Rai1.

Prosegue imperterrita la querelle a distanza tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli, dopo il commento dell’ex Velino sulla sua esperienza in Rai. Oggi pomeriggio la conduttrice, accogliendo a Domenica In Stefano De Martino, ha commentato la presenza degli sgabelli al posto delle tradizionali poltrone perché “qui bisogna svecchiare ha detto qualcuno“. Non cita il nome di Pretelli, ma la frecciatina è eloquente.

Mara Venier e la frecciata a Pierpaolo Pretelli: “Qui bisogna svecchiare“

L’ospitata di Pierpaolo Pretelli a Verissimo, risalente a poche settimane fa, ha lasciato strascichi significativi nel rapporto con Mara Venier che pare ormai deteriorato.

L’ex Velino e concorrente del Grande Fratello Vip, parlando con Silvia Toffanin, aveva commentato la sua esperienza a Domenica In in veste di valletto. E, parlando delle sue comparsate nel programma di Mara Venier, aveva svelato di aver portato in Rai una ventata di freschezza lanciando una stoccata al programma: “Lì invece ho ringiovanito un po’“.

Prendendo come spunto la critica ricevuta da Pretelli, Mara Venier ha voluto lanciargli una neanche troppo velata frecciatina oggi pomeriggio in diretta a Domenica In. Accogliendo in studio Stefano De Martino, uno degli ospiti di puntata, la conduttrice gli ha fatto notare una novità apportata nello studio: “Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane, perché qui bisogna svecchiare ha detto qualcuno…“.

Scoppiano le risatine in studio dalla stessa conduttrice e dal pubblico in studio, con De Martino che commenta: “Non c’è bisogno di svecchiare, non c’è bisogno. Non ne sentiamo l’esigenza“. Tra risate e applausi dal pubblico, la Venier non si trattiene: “Mi vien da ridere…“.

Mara Venier e Pierpaolo Pretelli: gli strascichi dell’intervista a Verissimo

La diretta è poi proseguita con l’intervista a Stefano De Martino, ma il breve siparietto di Mara Venier non è passato inosservato.

E, anche se non ha mai espressamente fatto il nome di Pretelli, la frecciatina pare senza dubbio indirizzata a lui. La stessa conduttrice, infatti, non ha fatto mistero di esserci rimasta male per la critica ricevuta dall’ex Velino, che aveva fortemente voluto come suo valletto per i giochi musicali di Domenica In.

Subito dopo l’intervista rilasciata a Verissimo e la critica al programma, Mara Venier aveva risposto all’ex gieffino con un ironico “Porello!“, per poi chiudere definitivamente la questione.

Gli attriti però non sembrano del tutto appianati, a giudicare perlomeno dalla frecciatina di oggi pomeriggio indirizzata al ragazzo.