Mara Venier e Pierpaolo Pretelli: è guerra, lei lo sfotte su Instagram dopo le dichiarazioni di lui a Verissimo

Gossip

Ormai è guerra aperta tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier, o almeno così sembra. Quanto sospettato fino ad ora dai fan sembra essersi concretizzato in queste ore a seguito di uno scambio di battute a distanza fatte tra Verissimo, lui, e Instagram, lei.

Parole che hanno scatenato un vero e proprio putiferio e Pierpaolo Pretelli ha voluto, stavolta via Instagram, precisare che non era intenzionato ad offendere o a mancare di rispetto.

La “frecciatina” di Pierpaolo Pretelli a Verissimo

Per capire la reazione di Mara Venier bisogna fare un passo indietro e ritornare all’intervista a Verissimo di Pretelli.

L’ex gieffino, parlando dell’esperienza a Domenica In, vissuta nei mesi scorsi, ha detto: “Lì invece ho ringiovanito un po’”. Poco prima Pretelli, al suo ingresso in studio, si era poi detto contento di essere tornato a Mediaset, dove la sua carriera ha avuto inizio.

Mara Venier, che al momento dell’intervista di Pretelli era in onda con Domenica In, non ha mancato di rispondere su Instagram. Nelle storie infatti ha postato degli screen dell’intervista all’ex gieffino commentando: “Porello!” con annesse diverse emoji.

Nella storia successiva, Mara Venier ha condiviso ancora il commento di un utente su Twitter che si schierava a sua difesa, nel quale c’era scritto: “Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier”.

Pierpaolo Pretelli si scusa su Instagram

La polemica è montata al punto che lo stesso Pretelli ha deciso di scusarsi su Instagram, scrivendo: “Mi dispiace che la mia battuta sia stata mal interpretata. Non volevo offendere nessuno. Se è stata fraintesa significa che non si conosce il mio essere allegro e spensierato. Devo molto alla RAI che mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente e mi auguro che queste inutili polemiche possano spegnersi quanto prima“.