Million Day e Extra estrazione 27 marzo 2022 numeri vincenti di oggi: nuovo orario di estrazione e combinazioni

Million Day e Extra tornano insieme nel concorso di domenica 27 marzo 2022. Controlla e scopri i numeri vincenti di oggi in arrivo a partire dalle ore 20:30.

Ultima domenica di marzo da passare insieme ad un nuovo concorso del Million Day. La lotteria continua imperterrita il suo viaggio a suon di estrazioni anche domenica 27 marzo 2022 ed a partire dalle ore 20:30, ritorna con le due combinazioni vincenti del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY. Controllale qui sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30.

Conosciamo meglio l’Extra Million Day: ecco di cosa si tratta

Da mercoledì 16 marzo 2022 i giocatori della lotteria si stanno trovando di fronte ad una interessante novità. La lotteria ha infatti introdotto è la possibilità di giocare con la propria cinquina per ben due combinazioni vincenti, offrendo due cinquine tutte da pronosticare.

Aggiungendo infatti l’opzione EXTRA MILLIONDAY ad una giocata classica per il MillionDAY, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

L’importante novità introdotta dal gioco ha sconvolto le abitudini dei giocatori alle prese anche con un nuovo orario da tenere a mente, quello delle ore 20:30.

I giocatori possono prendere parte al nuovo concorso giornaliero fino alle ore 20:20 con la possibilità di barrare la casella apposita per l’EXTRA MILLIONDAY, da aggiungere a qualsiasi tipo di giocata valida messa a segno (singola, plurima o sistemistica):

EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE SINGOLE: il costo è fisso a 1€;

il costo è fisso a 1€; EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE PLURIME: è possibile scegliere se aggiungere EXTRA MILLIONDAY per ciascuna giocata singola;

è possibile scegliere se aggiungere EXTRA MILLIONDAY per ciascuna giocata singola; EXTRA MILLIONDAY per GIOCATE SISTEMISTICHE: il costo è pari ad 1€ per ogni combinazione di 5 numeri generata dal sistema.

Nella tabella riportata qui sotto, descritta con precisione sul sito www.lotto-italia.it/millionday.it, puoi scoprire tutte le categoria di vincita alle quale si può ambire:

GIOCATA SINGOLA CON EXTRA GIOCATA INTEGRALE CON EXTRA Numeri indovinati con 5 numeri giocati con 6 numeri giocati con 7 numeri giocati con 8 numeri giocati con 9 numeri giocati 2 4 16 40 80 140 3 100 312 648 1.120 1.740 4 1.000 2.400 4.224 6.496 9.240 5 100.000 105.000 111.000 118.040 126.160

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.