Premio Oscar rifiutato, Marlon Brando e le altre star del cinema: chi ha respinto il riconoscimento e perché

Gli Oscar sono i premi più ambiti del cinema, o quasi: ci sono stati attori e star di Hollywood che lo hanno rifiutato. Marlon Brando, per esempio, ma non è l'unico caso.

Nella notte italiana di lunedì 28 marzo andrà in scena la 94° edizione dei Premi Oscar: tra le star che potrebbero portare a casa la statuetta ci sono Will Smith, Jessica Chastain, i registi Steven Spielberg e Jane Campion, il nostro Paolo Sorrentino e tante altre celebri maestranze. La storia degli Oscar però stata segnata anche da storie di rifiuti: ecco tutte gli attori (e non solo) che non hanno accettato il premio.

Il primo a rifiutare un Premio Oscar: la storia di Dudley Nichols

La prima star di Hollywood a rifiutare un Premio Oscar non è stato un attore o un’attrice, ma bensì uno sceneggiatore: bisogna tornare al 1936 e all’ottava edizione dei riconoscimenti per il cinema tra i più celebri e desiderati al mondo.

Non da tutti, però: Dudley Nichols, per esempio, non accettò la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale del film Il traditore diretto da John Ford. Nichols lo rifiutò perché era tra i fondatori del Screen Writers Guild, il sindacato degli sceneggiatori di cui è stato anche presidente.

Nichols decise per il grande gesto di modo da attirare l’attenzione sul sindacato, salvo poi fare retrofront: nel 1938 ha formalmente accettato e ritirato l’Oscar e venne poi candidato altre due volte: nel 1941 per Viaggio senza fine e nel 1944 per Arcipelago in fiamme.

George C. Scott, il generale d’acciaio rifiutò l’Oscar vinto nel 1970

Per trovare il primo attore a rifiutare ufficialmente un Oscar bisogna fare un salto in avanti nel 1970: a fare da “apri pista” è stato George C. Scott, attore celebre per aver interpretato il ruolo da protagonista in Patton, generale d’acciaio di Franklin J. Schaffner. Quella di Scott è ritenuta una delle migliori interpretazioni di sempre nella storia della settima arte, eppure il diretto interessato non si è presentato a ritirare il premio al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles: l’attore non riteneva possibile giudicare la recitazione in maniera competitiva e paragonare la sua performance a quella di altri – in quel caso: Melvyn Douglas per Anello di sangue, James Earl Jones per Per salire più in basso, Jack Nicholson per Cinque pezzi facili e Ryan O’Neal per la parte in Love Story.

Marlon Brando e il gran rifiuto all’Oscar per il Padrino

La terza e ultima star ad aver rifiutato l’Oscar è probabilmente la più celebre: parliamo di Marlon Brando e del “gran rifiuto” del 1973. La leggenda del cinema quell’anno vinse per uno dei suoi ruoli più celebri, ovvero don Vito Corleone ne Il Padrino di Francis Ford Coppola.

Una performance pazzesca, entrata nella storia anche per quello che avvenne durante la 45° edizione dei premi: Marlon Brando non solo non si presentò a ritirare l’Oscar, ma anzi fece salire sul palco la nativa americana Sacheen Littlefeather, che tenne un discorso di protesta per il trattamento degli indiani d’America da parte dell’industria cinematografica americana. Lo lesse tra i “buuu” del pubblico: una reazione che ha confermato il motivo che ha spinto Brando a farsi portavoce del malcontento dei nativi americani.