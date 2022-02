Chi è Paolo sorrentino: età, film e vita privata del regista candidato agli Oscar 2022 per è stata la mano di Dio

TV e Spettacolo

Paolo Sorrentino è candidato per la seconda volta per l'oscar al miglior film straniero: la vita e i successi del regista napoletano di È stata la mano di Dio.

Paolo Sorrentino quest’anno potrebbe vincere il secondo Oscar per miglior film straniero della sua vita: il regista è infatti ufficialmente uno dei candidati al premio con il film È stata la mano di Dio, opera autobiografica che racconta la tragedia della morte dei suoi genitori, avvenuta quando il regista aveva 16 anni.

Paolo Sorrentino e i genitori, morti per un’intossicazione di monossido di carbonio

Paolo Sorrentino ha voluto fare il regista fin da giovane: nato da una coppia di cittadini del Vomero a Napoli, da studente universitario quasi laureato decise di lasciare economia e commercio per rincorrere il sogno di fare il regista.

La sua vita fino a quel momento non era stata sempre facile: quando aveva 16 anni i genitori di Paolo Sorrentino erano morti tragicamente per un’intossicazione da monossido di carbonio nella casa di villeggiatura di famiglia, a Roccaraso, e Paolo Sorrentino si era ritrovato a fronteggiare il dramma di dover gestire un’improvvisa entrata nell’età adulta. Proprio a questo fatto è stato ispirato il film È stata la mano di Dio, il cui titolo è la citazione della famosa frase di Diego Armando Maradona, considerato da Sorrentino una figura leggendaria e fondamentale anche per la sua vita.

Il regista aveva infatti spiegato in un’intervista a Il Corriere della Sera: “A me Maradona ha salvato la vita. Da due anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il week end in montagna, nella casetta di famiglia a Roccaraso; ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire: Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente”. Da temo ormai si sapeva che il film era la candidatura italiana per l’Oscar al miglior film straniero.

Paolo Sorrentino come regista: i successi e l’incontro con Toni Servillo

I primi passi nel cinema di Paolo Sorrentino come regista avvengono negli anni ’90: nel 1998 gira L’Amore non ha confini, primo film cortometraggio scritto e diretto interamente da lui. Nel 2001 inizia il sodalizio artistico con Toni Servillo, suo attore simbolo e protagonista de L’uomo in più, che nel 2008 diventerà Giulio Andreotti ne Il Divo, pellicola che regalerà a Sorrentino il successo internazionale.

La fama e la celebrazione assolute arriveranno nel 2013, quando La Grande Bellezza -sempre con Toni Servillo, qui nei panni di Jep Gambardella– lo fa arrivare all’Oscar.

Mostrando di essere in grado di non sbagliare un colpo, Paolo Sorrentino dirige e scrive grandi successi anche a livello televisivo: sono sue le serie The Young Pope e The New Pope, che prevedono la partecipazione di grandissimi attori come Jude Law e John Malkovich.

Paolo Sorrentino, la vita privata: il matrimonio e i figli

Paolo Sorrentino è sempre stato molto riservato ed ha sempre mantenuto il maggior riserbo possibile sulla sua vita privata. Di lui si sa però che ha una moglie, Daniela D’Antonio, e due figli, Anna e Carlo.

Con la D’Antonio, giornalista, Paolo Sorrentino cominciò a uscire quando lui era nella compagnia teatrale Teatri Uniti e lei lavorava per Repubblica. Proprio la giornalista ha raccontato a Grazia, qualche tempo fa, del loro primo incontro: “Conobbi Paolo per puro caso. All’epoca Repubblica e la sede dei Teatri Uniti erano nello stesso palazzo e così ebbi modo di conoscere anche Toni Servillo. Tutti e tre ci conosciamo da tantissimo tempo e quando le amicizie nascono da ragazzi hanno radici profonde e non ci si lascia più. Così è stato per noi”. I due sono tuttora sposati ed hanno vissuto fianco a fianco momenti complessi ed enormi successi: “Abbiamo condiviso molte cose insieme: abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo divertiti. Quando siamo tornati dalla notte degli Oscar ci siamo guardati per un momento e ci siamo detti che la nostra vita è davvero bella e fortunata”.