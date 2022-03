Regole quarantena per positivi Covid: stop all’obbligo dei 7 giorni dal 1 aprile. Tutta Italia in zona bianca

Dal 1 aprile cambiano le regole della quarantena per i positivi al Covid-19: non sarà più necessario aspettare 7 giorni per terminare l'isolamento. Tutta Italia da lunedì torna in zona bianca.

Mancano pochi giorni alla fine dello Stato di Emergenza in Italia per il Covid-19: da dopo il 31 marzo cadranno molte regole, in particolare quella sulla quarantena per i positivi al Coronavirus. Intanto, da domani – lunedì 28 marzo – l’Italia torna ad essere tutta in zona bianca.

Regole per i positivi al Covid-19: stop ai 7 giorni di quarantena

Nonostante gli oltre 70.000 nuovi casi di ieri e i sospetti di una quinta ondata in arrivo, la pandemia in Italia non sembra più preoccupare come in passato: merito della campagna vaccinale degli ultimi 15 mesi e della minor pericolosità delle nuove varianti.

Dal 1 aprile inizierà quindi una nuova fase che porterà, entro l’inizio dell’estate, all’eliminazione del Green Pass, degli obblighi vaccinali sul lavoro e molto altro. Nell’immediato, però, cambierà già parecchio.

Nel nuovo decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, all’articolo 4 viene inserita un’importante modifica alle regole circa isolamento e auto-sorveglianza. Dal 1 aprile, infatti, “È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2“, tuttavia la quarantena durerà solo “fino all’accertamento della guarigione“.

Non sarà più necessario quindi aspettare 7 giorni (per i vaccinati con 3 dosi) o 10 per chi non ha completato il ciclo e i non vaccinati: per uscire dalla quarantena basterà un tampone negativo.

Niente quarantena per i contatti diretti di positivi Covid-19

Il cambio di regole sulla quarantena non riguarda solo i positivi Covid-19, ma anche i contatti diretti: sempre dal 1 aprile “a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell’autosorveglianza“. Questo consiste, come ormai risaputo, nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto.

Inoltre, servirà un test antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa di sintomi e ancora un secondo test dopo 5 giorni se persisteranno i sintomi.

Tutta Italia in zona bianca da domani, ma tra poco salta il sistema dei colori

Un altro decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale segna un altro piccolo traguardo: da lunedì 28 marzo la Sardegna esce dalla zona gialla e con l’isola al minimo livello di restrizioni significa che tutta Italia è in zona bianca.

Un risultato che tranquillizza, specie perché l’ultimo decreto Covid ha già decretato la fine del sistema a colori a partire dal 1 aprile: continuerà il monitoraggio dei dati, ma non ci saranno più le ordinanze del venerdì.

Tra pochi giorni cambieranno molte altre cose: verrà sciolto il Cts e con esso anche decadrà il ruolo del Generale Figliuolo; per i lavoratori over 50 non sarà più obbligatorio il Green Pass rafforzato: basterà quello base fino al 30 aprile, poi probabilmente salterò anche quello; anche la scuola dice addio al Super Green Pass, mentre per i sanitari è comunque previsto l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre.

E ancora: il certificato verde base varrà fino al 30 aprile per trasporti, mense e attività all’aperto, mentre quella rafforzata servirà ancora al chiuso, ma già da maggio potrebbe non essere più necessario.