Tempesta all’Isola dei Famosi 2022, i naufraghi sono stati messi in salvo: “Ancora peggio la situazione”

Alvin ha raccontato che i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 sono stati messi in salvo dalla produzione del reality show perché in Honduras è in corso una tempesta.

Da meno di una settimana ha preso avvio l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Al timone del fortunato reality show, nuovamente, Ilary Blasi, aiutata da un inviato in Honduras di grande esperienza: Alvin. In studio, gli opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Anche se i naufraghi sono sbarcati sull’Isola dei Famosi da poco tempo, tra di loro, non sono mancati già i primi scontri. Soprattutto Floriana Secondi ha già avuto a che ridire con il compagno di squadra Antonio Zechila, ma anche con Nicolas Vaporidis. Le ultime informazioni che arrivano dall’Honduras, però, non sono delle migliori.

Alvin, infatti, ha annunciato che, a causa di una forte tempesta, i naufraghi sono stati messi in salvo dalla produzione dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022: Alvin racconta le condizioni meteo

Da una settimana i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 vivono negli isolotti di Cayo Cochinos, come dei veri naufraghi.

Nelle ultime ore , però, i naufraghi potrebbero essere stati allontanati dalle loro isole per delle condizioni meteo avverse.

Alvin ha aggiornato sulla situazione in Honduras, attraverso le storie pubblicate sul suo account Instagram: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove… A Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione“.

Isola dei Famosi 2022: i naufraghi messi in pericolo da una tempesta

Come raccontato dall’inviato Alvin, in Honduras è in corso una tempesta.

Proprio per questa situazione, potenzialmente pericolosa, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 sono stati messi in salvo: “Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza, quindi è tutto a posto, volevo comunicarvi questa cosa qui. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo“.

In una storia successiva, l’inviato si reggeva da una macchina, viste le difficili condizioni meteo: “Amici è ufficiale, la vita ai Caraibi quando piove è un po’ più complessa“.