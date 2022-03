Floriana Secondi e Antonio Zequila: scoppia la prima lite dell’Isola dei Famosi 2022, lui: “Stai zitta”

Dopo solo due giorni di reality, scoppia già la prima lite. Protagonista è la coppia Antonio Zequila e Floriana Secondi. Lui vorrebbe passare le giornate in mare, ma lei non ci sta.

L’Isola dei Famosi è iniziato solo da 2 giorni, ma già sono iniziate anche le prime litigate. Una di queste vede protagonisti Antonio Zequila e Floriana Secondi, messi in coppia dalla produzione del reality. Il motivo della lite sarebbe da ricercare in diverse attività che i due naufraghi vogliono svolgere in Honduras.

L’Isola dei Famosi: la prima lite tra Antonio Zequila e Floriana Secondi

In questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi i naufraghi sono divisi in coppie, alcune create da relazioni familiari e di amicizia, altre invece create nella prima puntata del reality. Antonio Zequila ha scelto come compagna di avventura Floriana Secondi, spumantina vincitrice del Grande Fratello 3.

Entrambi, però, hanno caratteri forti e infatti dopo pochi giorni è scoppiata una lite.

Antonio Zequila e Floriana Secondi: la lite per i bagni in mare

Essendo tra le coppie create nella prima puntata de L’Isola dei Famosi, Antonio Zequila e Floriana Secondi sono letteralmente legati uno all’altra con una corda di un metro e mezzo e quindi di conseguenza costretti a fare tutto insieme. Se un componente della coppia vuole fare qualcosa, anche l’altro è costretto a farla. La lite tra i due nasce proprio per questo motivo.

Trovandosi su un’isola paradisiaca Antonio Zequila vorrebbe passare tutte le sue giornate in acqua, Floriana Secondi però non è della stessa idea, anche per i problemi fisici alla schiena di cui soffre. I due litigano per un po’ chiedendo anche il parere agli altri naufraghi, Floriana mostra addirittura il costume ancora bagno, dimostrazione che è appena uscita dall’acqua.

Infatti, poco dopo dichiara a Zequila: “È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze”, riferendosi alla volontà del compagno di slegarsi per poter andare a fare tranquillo i bagni in mare.

La produzione de L’Isola dei Famosi, però, ha dato divieto di slegarsi dal compagno di coppia.

Zequila e la polemica sulle “chiacchere”: “Stai per un attimo zitta”

A quel punto Zequila ha replicato: “Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”.

La risposta di Floriana è arrivata subito: “Io parlo sempre, però almeno faccio ridere e sono simpatica”.

Più tardi Zequila ha ancora rivelato: “Io sono venuto all’Isola per fare un percorso di libertà dove non ci deve essere costrizione, devo avere la libertà di nuotare, passeggiare”.

L’Isola dei Famosi 2022: come procede

L’elicottero che porta tutti i naufraghi in Honduras per dare inizio all’Isola dei Famosi è partito lunedì 21 marzo nella prima puntata del reality e la seconda andrà in onda già il 24 marzo.

In questo secondo appuntamento vedremo chi sarà eliminato tra le 3 coppie già in nomination: Floriana e Zequila, Carmen di Pietro con il figlio e infine Ilona Staller e Marco Melandri. Gli immuni della settimana invece sono Jeremias e Gustavo Rodriguez che nella prima puntata del reality hanno ricevuto tutto il supporto possibile dalla loro famiglia.

Intanto, anche altri naufraghi sono ponti ad entrare in gioco.