Floriana Secondi torna in tv come naufraga dell’Isola dei Famosi: la carriera dopo il GF e la vita privata

Molti la ricorderanno come la spumantina vincitrice del Grande Fratello 3. Floriana Secondi, dopo quella vittoria che le ha cambiato la vita, non ha mai abbandonato la tv, mantenendo una carriera in bilico tra sotto i riflettori e non. Presto però la rivedremo sul piccolo schermo come naufraga all’Isola dei Famosi 2022

La difficile infanzia di Floriana Secondi

Floriana Secondi nasce a Roma il 5 maggio 1977 (ha quasi 45 anni). Ha vissuto un’infanzia molto difficile dovuta alla separazione dei suoi genitori. A causa della tossicodipendenza della madre, poi, Floriana viene mandata in collegio dalle suore.

In un’intervista aveva dichiarato di non sentire la mancanza della mamma: “Non mi manca, perché quando non lo hai mai vissuto non sai cosa si prova”.

Durante il corso della sua vita Floriana ha svolto vari lavori, tra cui la cameriera in alcuni ristoranti e l’animatrice nei villaggi turistici dove ha potuto sfoggiare il suo carattere frizzante e diretto.

Floriana Secondi e l’esperienza al Grande Fratello

È il 2003 quando Floriana Secondi viene scelta come concorrente della terza edizione del Grande Fratello e la sua vita subisce una svolta. Per il suo carattere senza filtri la ragazza è molto amata dal pubblico e arriva in finalissima aggiudicandosi persino la vittoria.

Inizia, quindi, ad essere invitata in moltissimi programmi Mediaset. In seguito, nel 2004 Floriana partecipa ad un altro reality, La Fattoria. Nel 2022 sarà una dei naufraghi dell’edizione dell’Isola dei Famosi.

La carriera di Floriana Secondi oggi

A distanza di quasi 20 anni, oggi Floriana Secondi è ancora molto presente come opinionista in tv. Ma conduce anche una vita e una carriera al di fuori dei riflettori. Dal 2013 gestisce lo Stork, un locale a Milano Marittima. Inoltre, gestisce alcuni negozi e stabilimenti balneari.

Orgogliosa di sé afferma: “Ho trovato la mia strada”. È anche molto attiva sui social dove condivide momenti del suo lavoro e della sua vita privata.

Floriana Secondi: la vita sentimentale

Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini; dal loro amore è nato il figlio Domiziano. Dopo il divorzio Floriana ha avuto una relazione, di circa quattro anni, con l’imprenditore Daniele Pompili.

I due stavano per avere un figlio (il secondo per Floriana), ma purtroppo lei non è riuscita a concludere la gravidanza.

In seguito anche questa storia d’amore finisce e Floriana si lega al cantante e ballerino egiziano Khaled Shaban, che ha 10 anni in meno di lei.

Dopo queste storie d’amore burrascose e travagliate, ora Floriana Secondi sembra aver trovato la stabilità. Da circa 8 anni infatti è legata al suo compagno Angelo, un architetto di cui si conosce molto poco. Come riporta il sito Gossipetv, in merito a lui l’ex gieffina dichiara: “Sono molto innamorata anche se lui dice che non mi ama. È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”.