Floriana Secondi torna ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live per parlare della questione che la lega all’ex fidanzato Daniele Pompili. Dopo l’ultima ospitata tra i due c’è stato uno scontro molto acceso fuori degli studi.

Floriana ha immediatamente precisato che non c’è stata violenza fisica anche se una persona presente ha urlato di lasciarla stare.

Floriana parla dell’ex

L’ex gieffina afferma di non essere convinta della sincerità di Pompili e non accetta l’atteggiamento dell’ex. I due hanno avuto uno scontro molto arguto fuori degli studi, dopo l’ultimo confronto televisivo.

“Lui vuole rientrare nella mia vita, non accetta che ho chiuso con lui, ancora adesso scrive e parla di cose come di questo bambino.

Dice ancora che vuole un figlio da me”. Racconta Floriana, che però precisa e ribadisce di non essere interessata a lui in nessun modo: “Ognuno c’ha i propri gusti, ma si è capito che a me non interessa d avere un uomo bisessuale”.

Non è pronta a perdonarlo

Floriana ammette di non essere né pronta né convinta della sincerità di Daniele Pompili né tantomeno pronta a perdonarlo. “L’amore si fa in due, impedire di amarmi no ma di seguirmi e massacrarmi magari…” afferma l’ex gieffina che poi aggunge: “So cosa vuol dire perdonare, conosco il perdono, ma voglio perdonarlo quando sono sicura di poterlo fare”.

La lite fuori dagli studi a Domenica Live

Il compagno è stufo

“Ora lo vado a trovare con il mio compagno“, afferma Floriana. L’ex gieffina racconta di stare bene con lui, un uomo più grande di lei, calmo, pacato e laureato. “Gli dispiace pure un po’ per me” racconta, però specificando che ora anche lui non ne può più.

Una terza persona coinvolta?

Floriana Secondi parla di una terza persona, che a suo dire è stato un noto frequentatore dei salotti di Barbara d’Urso, che anche lui rappresenta uno dei tanti che avrebbe abusato della sua bontà. “È nata un’amicizia forte, l’ho aiutato, ho aiutato le bambine… poi ha ricominciato ad avere cattivi costumi… un po’ di tempo fa si è ripresentato nelle mie attività dicendo di aver preso l’anticipo della morte della moglie, io gli ho detto di no e allora si è accordato con Daniele”.

Secondo Floriana i due si sono organizzati per aver denunciarla insieme, accusandola di averlo truffato e di aver approfittato della morte della moglie “Sono venuti al Mucca Assassina minacciandomi tutti e due”. L’ex gieffina conclude amareggiate: “Io grazie a ste persone ho chiuso i rubinetti, sono nera, non voglio più saperne di nessuno”.