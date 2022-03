Antonio Zequila, ritorna all’Isola dei Famosi. Chi è: esordi, reality, vita privata e la lite con Pappalardo

Antonio Zequila è pronto a partecipare per la seconda volta all'Isola dei Famosi. Il noto attore fa spesso parlare di lui per i veri e presunti flirt che instaura.

Antonio Zequila, famoso attore e personaggio televisivo, sbarca in Honduras per partecipare per la seconda volta al noto programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi.

Antonio Zequila, gli esordi e l’esperienza in tv

Antonio Zequila, soprannominato Er Mutanda, nasce ad Atrani il 1 Febbraio del 1964. Ha iniziato la sua carriera facendo l’attore cinematografico e di fotoromanzi, sbarcando sul piccolo schermo con varie fiction come College, Il maresciallo Rocca, Centovetrine, Un posto al sole, Carabinieri, Il bello delle donne e altre ancora. Annovera alcune apparizioni teatrali e anche sui social è molto seguito.

Ha partecipato nel 2005 alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, durante la quale gli venne assegnato il nome di Er Mutanda poiché indossava eccentrici slip. A seguito della popolarità ottenuta dal reality è stato il testimonial di diversi spot pubblicitari relativi a prodotti di abbigliamento e suonerie per cellulari. Il 22 gennaio 2006 è stato protagonista dell’indimenticabile lite tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo nello studio di Domenica In.

Nel gennaio 2020 entra nella casa del Grande Fratello VIP per partecipare alla quarta edizione e viene eliminato durante la semifinale al televoto contro Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro.

Durante il suo percorso non mancarono vari battibecchi con gli altri vipponi e la furiosa lite con Adriana Volpe.

Antonio Zequila, le relazioni famose

Riguardo la sua vita sentimentale, Antonio Zequila è sempre stato un play boy. Non si è mai sposato, non ha mai avuto figli ma ha collezionato molti flirt e vere storie d’amore con donne molto famose del mondo dello spettacolo. Alcuni nomi sono Eva Robin’s, Simona Tagli, Milly D’Abbraccio, Ivana Trump, Valeria Marini, Mila Suarez e per finire Marina Fadda.

Con quest’ultima il playboy è andato a un passo dal matrimonio.

Antonio le fece la proposta, ma lei rifiutò. Poco dopo la loro storia si concluse e sembra essere stata proprio lei a prendere la decisione: “Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più”.

Per la seconda volta all’Isola dei Famosi

Presto lo rivedremo nelle vesti di naufrago insieme ad altri personaggi noti della televisione italiana. Antonio Zequila è infatti uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e parteciperà come single. Chissà se riporterà con se i suoi riconoscibili slip.