Marina Fadda, uno dei grandi amori di Antonio Zequila, ha dichiarato che non intende sposare l’attore, che a marzo durante il Grande Fratello Vip aveva manifestato il desiderio di convolare a nozze.

Nessun matrimonio tra Marina Fadda e Antonio Zequila

Niente fiori d’arancio per Marina Fadda e Antonio Zequila, che proprio negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé. A dare notizia del mancato matrimonio è proprio Marina Fadda sulle pagine di Chi: “Devo fare una smentita importante. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea“.

Pare dunque che la volontà di sposarsi appartenesse solo all’attore atranese.



Marina Fadda ha voluto specificare quello che ritiene essere un vero e proprio equivoco: “Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio“, ha rivelato a Chi. Affetto che Marina ha voluto trasmettere a Zequila tramite una lettera inviata al GF Vip durante il mese di marzo, quando Antonio era un concorrente del reality.

La storia tra Marina Fadda e Zequila

Nel corso del GF Vip, Antonio Zequila ha ribadito le sue abilità da seduttore in più occasioni, a partire dalla presunta notte di passione con Adriana Volpe, la storia con Lory Del Santo e i flirt con altre donne di spettacolo, amori a cui il Grande Fratello Vip ha dato ampio spazio durante le puntate condotte da Alfonso Signorini.





Tuttavia, stando ai tabloid di settori, sarebbe stata la distanza a segnare la fine del rapporto tra Antonio Zequila e Marina Fadda dopo 9 anni. Una decisione che avrebbe preso lei: “Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade.

Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi“, parole riferite ad Oggi a inizio aprile.

Quanto accaduto nella casa, tuttavia, avrebbe riacceso qualcosa in Marina Fadda: “Sono morta di gelosia quando ha fatto il cascamorto con Clizia e con Sara. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio“, aveva dichiarato nella stessa intervista. Forse quindi c’è ancora speranza per la coppia.

Per tutti quegli anni, Er mutanda ha cercato di tenere lontano dai riflettori Marina, con lo pseudonimo Ines. Si tratta, come riportano i tabloid, di un medico chirurgo specializzato in odontostomatologia di Sassari. Ecco chi è la donna che 9 anni fa ha fatto breccia nel cuore di Zequila. A quanto pare, ad oggi, questo matrimonio non s’ha da fare.