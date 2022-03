Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile: trama

Un posto al sole torna in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45 di lunedì 28 marzo 2022. Scopri le anticipazioni delle trame degli episodi in onda fino a venerdì 1 aprile.

Un posto al sole ritorna in onda su di Rai3 con cinque nuovi episodi tutti da scoprire. Lunedì 28 marzo 2022 a partire dalle ore 20:45 la fascia preserale del canale vedrà nuovamente protagonisti i personaggi che vivono all’ombra del Vesuvio ed animano le vicende dell’amata soap. I cinque episodi faranno compagnia al pubblico di affezionati fino a venerdì 1 aprile 2022.

Scopri tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda ogni giorno a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 28 marzo 2022

Un posto al sole prende posto su Rai3 a partire dalle 20:45 di lunedì 28 marzo 2022 con la sua consueta fascia preserale.

Per il pubblico sarà una nuova occasione per godersi le vicende tribolate dei protagonisti della soap napoletano che tra intrighi d’amore e violenti scontri terranno compagnia al pubblico fino a venerdì 1 aprile 2022.

Leggi tutte le anticipazioni e scopri le trame delle nuove puntate in programma nel palinsesto di Rai3.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 28 marzo 2022

Ornella si scontra nuovamente con Crovi mentre Viola e Patrizio cercano di organizzare loro una cena di riconciliazione in modo da mettersi il passato alle spalle.

Bianca è ormai assuefatta dalla pericolosa web challenge a cui sta partecipando. Guido viene imbeccato da Silvia ed inizia a credere che un suo collaboratore possa rubare.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 29 marzo 2022

Franco e Angela sono sempre più ai ferri corti, Bianca finirà seriamente nei guai. Fra Ornella e Raffaele non c’è modo di risolvere le incomprensioni ed i due saranno sempre più in crisi. Così il dottor Crovi deciderà per di andare contro le indicazioni della Bruni. Decisi a scoprire se davvero Cotugno sia il colpevole del furto al Vulcano, Guido e Mariella gli tenderanno una trappola.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 30 marzo 2022

Bianca è preoccupata che la professoressa possa averla riconosciuta mentre imbrattava la scuola e diventa sempre più intrattabile finendo nelle mire di Franco. Rossella assiste alla complicità professionale tra Riccardo e Virginia, Patrizio è vicino alla partenza per la Spagna e finisce per mettere ancora più in risalto la distanza tra Raffaele e Ornella.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 31 marzo 2022

Franco capisce che a compiere l’atto vandalico a scuola sia stata proprio Bianca e chiede alla figlia il perché del gesto mentre un arrivo inaspettato interrompe quel momento.

Marina affronta il Ferri dopo che ha appreso da Filippo delle pressioni che Chiara sta subendo proprio da Roberto. Mariella invita Silvia e Giancarlo a pranzo contro il parere di Guido.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda l’1 aprile 2022

Marina cerca di scoprire cosa ci sia dietro il comportamento di Roberto che mette con le spalle al muro Chiara, intuendo che voglia farle vendere uno storico albergo del gruppo Petrone. La ragazza rimane vittima della sua dipendenza dalla cocaina ed è finita per cadere nella rete di Lara.

Il rientro inaspettato a Napoli per Angela la metterà contro Franco. Le cose non vanno bene tra Michele e Giancarlo, con quest’ultimo che ormai fa sempre più parte della vita di Silvia.