Franco Fioravanti spara a zero a Uomini e Donne: “Braccia strappate alla terra”, interviene la conduttrice

Franco Fioravanti è la nuova fiamma di Gemma Galgani. Il Cavaliere, da qualche settimana protagonista di Uomini e Donne, ha prima rifiutato il serrato corteggiamento della dama e, in seguito, ceduto al suo fascino.

Nella puntata del 28 marzo del dating show, però, Franco Fioravanti è stato protagonista di una vera e propria battaglia verbale con vari protagonisti dell’amato programma televisivo.

Franco Fioravanti s’infuria a Uomini e Donne

Che è successo nello studio di Uomini e Donne il 28 marzo? Sembrava più un ring che una puntata di un dating show, dove si dovrebbe parlare di sentimenti. Franco Fioravanti, in particolare, ha sparato a zero su tutti.

Eppure la puntata era partita con tutt’altro tenore: Gemma Galgani innamoratissima, che andava a trovare il povero Franco Fioravanti direttamente in camerino in mutande: “Sono arrivata e l’ho trovato così“. L’episodio poteva andare avanti lungo il tema dell’amore e, invece, Franco Fioravanti ha perso la pazienza davanti alle domande di Tina Cipollari.

Il Cavaliere ha aperto il suo cuore e ha fatto uscire tutti gli insulti, che, probabilmente, covava da tempo dentro di sé: “La mancanza di rispetto solo ben altre cose… Cose terrificanti in questo studio… Mettete in campo paroloni come rispetto… Andate a zappare la terra, quello è uno sforzo notevole… Non avete mai lavorato in vita vostra, se vede… Braccia strappate alla terra… Un branco de falsi… Siete una mancanza di rispetto alle persone che lavorano… Cialtroni… Ho visto quanti cercano l’amore qua“.

Come se non bastasse, Franco Fioravanti ne ha avuto anche per Armando Incarnato: “Armando prima di fare la domanda pensa… Stai zitto cinque o dieci minuti… Zia Armanda“.

Nel trambusto generale è intervenuta una Maria De Filippi tranquillissima: “Che c’avete contro di lui? Io non capisco… Non è venuto qua per fare drammi o dolori… Per certi versi io lo capisco“.

Dopo la difesa della stessa conduttrice televisiva, chi può dire più niente al Cavaliere?

Tina Cipollari scoppia a piangere a Uomini e Donne

Tina Cipollari è la causa di molti momenti difficili e liti a Uomini e Donne. Ma, nella puntata del 28 marzo del dating show, per la prima volta, qualcuno è riuscito a far piangere proprio la forte opinionista.

Tina Cipollari, come sempre, ha detto la sua opinione in modo molto diretto nei confronti di Pinuccia Della Giovanna: “State a casa e non rompete qua dentro“. La Dama ha risposto in modo ancora più incisivo: “Maleducata, villana… Dov’è sua madre che le ha insegnato l’educazione?”.

Parole che hanno colpito l’opinionista che è scoppiata a piangere: “Non parlare delle persone che non ci sono più“.

Malgrado Pinuccia Della Giovanna sia piuttosto insopportabile, in questo caso è facile dire: chi la fa l’aspetti.