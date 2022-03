Homefront, su Italia1 torna il film action con Jason Statham: la trama, il cast e le curiosità

Homefront va in onda su Italia1 nella prima serata di lunedì 28 marzo 2022. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film action con Jason Statham.

Nella prima serata di lunedì 28 marzo 2022 il canale Mediaset ripropone il film d’azione che vede la partecipazione di Sylvester Stallone nelle vesti di produttore e Jason Statham in quelle del protagonista. L’artista marziale in Homefront interpreta Phil Brocker, un agente di una sezione antidroga che in seguito ad una delicata operazione finisce con l’uccidere il figlio di un boss mafioso che gli prometterà una spietata vendetta.

Scopri il cast, le curiosità e la trama di Homefront, in onda su Italia1 lunedì 28 marzo 2022.

Homefront: le curiosità ed il cast del film

Homefront è un film d’azione uscito nelle sale cinematografiche nel 2013 e diretto da Gary Fleder, che vanta la partecipazione di Sylvester Stallone alla scrittura ed alla produzione.

Il cast del film vede la partecipazione di Jason Statham, noto attore e artista marziale comparso anche nella lunga serie dedicata alle corse di Fast and Furious ; l’altro conosciuto interprete James Franco, l’attrice statunitense Winona Ryder, conosciuta interprete di fama mondiale che ha costruito il suo successo nei primi anni ’90 a partire dal film Edward mani di forbice; ed infine anche l’attrice Kate Bosworth.

Homefront: la trama della pellicola

Phil Brocker è un agente della DEA, famosa agenzia federale antidroga statunitense che combatto i traffici illeciti di stupefacenti, che nel corso di una delicata operazione uccide accidentalmente il figlio di un boss mafioso che colpito dal dolore non farà altro che promettergli la sua dolorosa vendetta.

Capita la gravità della situazione, Phil decide di tagliare la testa al toro e scappare in una piccola cittadina in modo da mettere in salvo la figlia Maddy. Sarà proprio la piccola il bersaglio delle mire del boss mafioso, che riuscirà ad individuare dove si nascondono i due mandando dei suoi scagnozzi a fargli una pericolosa sorpresa.

Brocker dovrà regolare la questione per mettere in salvo la figlia e sconfiggere il boss mafioso una volta per tutte.