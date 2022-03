L’isola dei famosi anticipazioni: la terza puntata condotta da Ilary Blasi. Una nuova eliminazione

Lunedì 28 marzo 2022 su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 viene trasmesso il terzo appuntamento con il reality show più imprevedibile della televisione. L’isola dei famosi ritorna in onda con la conduzione di Ilary Blasi, con l’inviato in Honduras Alvin ed gli opinionisti sempre presenti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Proprio l’inviato del programma ha reso noto le ultime vicissitudini dei naufraghi in seguito ad una tempesta che si è abbattuta sull’isola sperduta nel mare dell’Honduras, garantendo l’incolumità dei concorrenti e lo svolgimento della nuova puntata.

Nel nuovo appuntamento il pubblico si imbatterà nell’esito del televoto che stabilirà chi dovrà abbandonare Playa Accopiada tra la coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi e quella di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

L’isola dei famosi: il terzo appuntamento

All’inviato Alvin toccherà invece il compito di dirigere le operazioni sul campo dopo che lui stesso ha annunciato qualche proprio ieri che il gruppo è stato portato al riparo dopo che sull’isola si è abbattuta una forte tempesta.

L’isola dei famosi: le anticipazioni della terza puntata

Inoltre Alvin si occuperà di guidare le operazioni della prima grande sfida che vedrà fronteggiarsi i solitari di Playa Sgamada e i naufraghi in coppia di Playa Accoppiada.

Prima delle nomination ci sarà anche spazio per la decisione di Ilona Staller che di ritorno su Playa Accoppiada dovrà chiarire quale naufragò sceglierà come compagno per tornare ufficialmente in gara.