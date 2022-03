Padova, auto travolge passeggino e uccide bambino di pochi mesi: madre e guidatore sotto choc

Il dramma avvenuto oggi a Padova nei pressi di via Plebiscito: secondo i primi accertamenti il veicolo non si sarebbe fermato in tempo davanti alle strisce pedonali, investendo il passeggino e uccidendo il neonato. La madre ora è ricoverata sotto choc.

Dramma a Padova dove un bambino di pochi mesi è morto mentre si trovava nel suo passeggino, per strada, insieme alla madre. Mentre la donna attraversava la strada, infatti, una macchina ha investito il passeggino proiettando il piccolo fuori dalla navicella. Il neonato è purtroppo deceduto: la donna ora si trova in ospedale, ricoverata in stato di choc.

Padova, auto travolge passeggino: morto neonato di pochi mesi

Il dramma è avvenuto in pochissimi attimi: la donna si trovava nei pressi di via Plebiscito a Padova e stava attraversando le strisce pedonali sulla rotonda, diretta verso la scuola dove si stava recando a prendere il figlio più grande.

Secondo i primi accertamenti, tutti da confermare, una macchina si sarebbe fermata prima delle strisce per farla passare e un’altra vettura, che si trovava subito dietro, ha cercato di sorpassarla e si è trovata davanti la carrozzina, che ha travolto.

Il corpo del neonato è stato sbalzato fuori dal passeggino mentre la madre non è stata colpita. Il guidatore del veicolo, un uomo di 46 anni, sarebbe stato trovato sotto choc: sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari che hanno tentato di rianimare il piccolo, da subito in condizioni gravissime.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare: il neonato è morto appena arrivato in ospedale. La donna, una 37enne, e il guidatore, sarebbero illesi. La polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Agugliaro, morte una madre e la sua bambina: gravi anche il padre e l’altro figlio della coppia

Il piccolo non è l’unica vittima della strada di questi giorni, purtroppo.

Nella giornata di ieri, ad Agugliaro (Vicenza), in via Ponticelli, una bimba di 7 anni è morta in uno scontro tra una moto ed un’auto. Nell’incidente è morta anche la madre della bambina e due persone sono state ferite.

Il dramma è avvenuto intorno alle 11 di mattina: l’auto e la moto si sono scontrate ad un incrocio e sarebbero morte la bambina con la madre ed il motociclista. Il papà della vittima sarebbe in gravi condizioni, così come l’altro figlio della coppia. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che hanno stabilizzato i due feriti gravi (poi trasportati in ospedale) e constatato la morte della donna e della bimba, che aveva 7 anni.