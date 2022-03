Previsioni meteo dal 28 marzo al 3 aprile: finalmente torna la pioggia al Nord, anche se un po’ in ritardo

Dopo una settimana di clima e temperature finalmente primaverili, il tempo in Italia tornerà fortemente instabile nell’ultima settimana di marzo e i primi giorni di aprile. L’instabilità, però, porterà finalmente la pioggia tanto attesa nelle regioni del Nord, la cui mancanza ha causato uno stato di siccità molto prolungato. Le previsioni meteo dal 28 marzo al 3 aprile.

Previsioni meteo lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 marzo

Lunedì 28 marzo il cielo sarà abbastanza nuvoloso sui versanti adriatici centro-meridionali. Le nubi porteranno pioggia al Sud, specialmente nelle regioni di Calabria, Basilicata, Campania e Puglia.

Nel resto d’Italia il tempo sarà soleggiato accompagnato da un clima mite.

Nella giornata di martedì 29 marzo le nubi saliranno anche al Nord coprendo il cielo fino in serata. In Sardegna, Piemonte e Liguria potranno verificarsi precipitazioni che potranno calmare lo stato di siccità di cui il Nord Italia sta soffrendo da lungo tempo.

Mercoledì 30 marzo la pioggia aumenta nel Centro-Nord, mentre si affievolisce nelle regioni del Sud dove ci potranno essere anche delle schiarite e il sole potrà fare capolino. Sulle Alpi, al di sopra dei 1500 metri, potranno verificarsi nevicate.

Il meteo per giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile

Marzo 2022 calerà il suo sipario con un tempo molto instabile in tutte le regioni. Le perturbazioni e le precipitazioni in data 31 marzo saranno molto probabili in quasi tutta Italia, specialmente nel Nord e nel Centro. Il mese di aprile, invece, farà il suo ingresso con neve su Alpi e Appennini (anche al di sotto dei 1000 metri) e forti venti di Libeccio.

Previsioni meteo per il fine settimana: sabato 2 aprile e domenica 3 aprile

Le perturbazioni continueranno anche nel primo fine settimana di aprile, e anzi diventeranno sempre più fredde.

Nella giornata di sabato 2 aprile, infatti, il maltempo sarà diffuso in tutto il Nord Italia, al Centro e in Sardegna. Il Sud potrà godere di tempo più stabile tranne la regione della Campania. Le nevicate raggiungeranno persino le quote collinari.

Domenica 3 aprile le piogge in parte cesseranno, ma il cielo continuerà ad essere abbastanza nuvoloso. Al Sud il tempo sarà molto instabile e la neve potrà ancora scendere in collina.