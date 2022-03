Uomini e Donne anticipazioni 28 marzo: l’esterna di Matteo Ranieri che fa presagire la sua futura scelta

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 marzo, Matteo Ranieri farà un gesto importante per Valeria Cardone. Si tratta di un particolare regalo.

Matteo Ranieri è arrivato a Uomini e Donne, nella stagione 2020/2021 come corteggiatore di Sophie Codegoni. La tronista, alla fine del suo percorso, ha deciso di sceglierlo e i due hanno lasciato insieme il programma televisivo. La relazione tra i due, però, è durata pochissimo e Matteo Ranieri è stato scelto dalla redazione del dating show per essere il tronista dell’edizione 2021/2022 del programma televisivo.

Il tronista, secondo le anticipazioni, avrebbe già effettuato la sua scelta nel corso delle registrazioni del dating show.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 28 marzo, andrà in onda un’esterna del tronista che farà immaginare già la sua futura scelta, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 28 marzo: il gesto di Matteo Ranieri per Valeria Cardone

Matteo Ranieri sta conoscendo meglio, a Uomini e Donne, sia Federica Aversano che Valeria Cardone. La prima delle due corteggiatrici ha colpito l’attenzione del corteggiatore fin dall’inizio del suo percorso, mentre Valeria Cardone è una protagonista del dating show di Canale 5 da poco tempo.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 marzo, verrà svelato che Matteo Ranieri ha scelto per l’esterna solo Valeria Cardone.

Il tronista, dopo aver baciato nuovamente la ragazza, le avrebbe regalato una foto con scritto dietro “Mi fai venire voglia di futuro“.

La reazione di Federica Aversano non si farà attendere.

Uomini e Donne anticipazioni 28 marzo: ancora scontri tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 28 marzo, ci saranno dei nuovi scontri. In particolare, Tina Cipollari avrà di nuovo da che ridire con Pinuccia Della Giovanna.

L’atteggiamento e il modo di fare della protagonista del trono over non è apprezzato dall’opinionista, che, da qualche puntata, l’attacca in modo molto diretto.

Pinuccia Della Giovanna scoppierà, nuovamente, in lacrime.