Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne: chi è la la corteggiatrice che lo ha conquistato

Nuove anticipazioni da Uomini e Donne: secondo quanto riferito un nuovo tronista del programma ha fatto la sua scelta. Matteo Ranieri avrebbe infatti finito il suo percorso nel programma di Maria De Filippi: dopo gli avvicinamenti con Federica, ecco quale corteggiatrice ha scelto il 30enne.

Matteo Ranieri ha scelto Valeria a Uomini e Donne: l’indiscrezione

Secondo quanto riporta la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover, Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta ed è un colpo di scena per il pubblico di Uomini e Donne. nella registrazione della puntata di oggi, 26 marzo, Ranieri avrebbe infatti scelto Valeria Cardone, corteggiatrice arrivata nel programma solo nel recente periodo.

Per i fan, una sorpresa: gran parte del suo percorso è infatti stato segnato dalla conoscenza con Federica Aversano, ma Matteo avrebbe detto che nonostante quanto vissuto insieme, non è lei ad averlo conquistato.

Federica non l’avrebbe presa bene, riporta la fonte nelle storie, e anzi avrebbe detto di sentirsi presa in giro. Pochi giorni fa la Aversano aveva anche lasciato il programma: Ranieri era andato sin sotto casa sua per “riprendersela”. Poi, però, Matteo ha iniziato ad avvicinarsi a Valeria e benché sia passato poco tempo è lei la sua scelta.

Nuova coppia a Uomini e Donne: Matteo Ranieri e Valeria Cardone

Le recenti anticipazioni avevano reso noto che nella puntata del 24 marzo avremmo visto già un primo bacio tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, nuova nel programma di Maria De Filippi.

Una situazione che comprensibilmente ha fatto rimanere male Federica, che a quanto riferisce la pagina non tornerà nel programma nonostante un altro partecipante del dating show, Alessandro, avrebbe chiesto di lei.

Secondo quanto riporta la stessa fonte, “Matteo ha scelto dicendo che dal primo bacio ha capito che l’avrebbe scelta“.

Ranieri quindi ha scelto Valeria: 25enne napoletana, si è laureata in Economia e Commercio e lavora nel recupero crediti. Il loro è stato un flirt fulmineo: i fan del programma ora scopriranno se il loro è un amore destinato a durare.