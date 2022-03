Will Smith vince l’Oscar come miglior attore protagonista. Il suo discorso dopo il pugno a Chris Rock

Will Smith ha vinto l’Oscar 2022 come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film King Richard. Il discorso alla consegna del premio dopo il pugno a Chris Rock.

Il protagonista assoluto della cerimonia degli Oscar 2022 è stato sicuramente Will Smith. Il celebre attore ha tirato un pugno a Chris Rock per difendere la moglie. Il momento è rimbalzato su tutti i social diventando in pochissimo tempo davvero virale. Poco dopo ha vinto la statuetta dorata come miglior attore protagonista. Il discorso di Will Smith alla cerimonia degli Oscar 2022.

Will Smith: vince l’Oscar come miglior attore protagonista. Il suo discorso

Will Smith era tra i favoriti per l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in King Richard. Il film racconta la storia della famiglia Williams, specialmente Serena e Venus, campionesse di tennis.

Infatti, alla fine l’attore è riuscito a conquistarsi la famigerata statuetta dorata. Tra le lacrime – forse per la commozione della vittoria o forse anche per essersi reso conto del momento di cui si è reso purtroppo protagonista con Chris Rock – Will Smith esegue il suo discorso. In esso cita Denzel Washington e la sua frase: “È proprio nei momenti più alti che il diavolo viene a tirarti la manica”. Durante la sua orazione si è scusato con l’Academy e i suoi membri, nessun dispiacere invece nei confronti di Chris Rock.

Il discorso integrale di Will Smith alla cerimonia degli Oscar 2022:

Will Smith ha fatto un breve ma sentito intervento: “King Richard (il personaggio per cui ha vinto l’Oscar, ndr) era un difensore accanito della sua famiglia, in questo momento della mia vita io sono sopraffatto per ciò che Dio mi chiede di fare ed essere.

Sono stato chiamato in questa vita per amare e proteggere le persone, devo essere un fiume per loro. Per fare ciò che facciamo, dobbiamo essere in grado di sopportare chi parla male, chi non porta rispetto. Bisogna tenere il sorriso, mostrare che va tutto bene”.

Il discorso continua con le scuse: “Io voglio essere un veicolo dell’amore, voglio ringraziare Serena e Venus e tutta la famiglia Williams per avermi affidato la loro storia Voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura e attenzione.

Vorrei scusarmi con l’Academy e gli altri miei colleghi e candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo perché ho vinto un Oscar ma perché è possibile proiettare luce sul cast, la troupe la famiglia Willams.

L’arte imita la vita e mi sto comportando come un papà pazzo come Richard, ma l’amore mi fa fare cose folli. La vita in questo momento è complicata, per me.

Ringrazio l’Academy e spero che mi invitino ancora su questo palco”.

Oscar 2022: la risposta dell’Academy a Will Smith

Will Smith è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta dorata, ma non prima di rendersi protagonista di un episodio di violenza sul palco, deludendo così l’Academy, che infatti non l’ha ancora perdonato

Scherzando, Chris Rock ha chiesto se il prossimo film di Jada Pinkett Smith sarebbe stato Soldato Jade 2 per la sua testa rasata – che però è causa dell’alopecia di cui l’attrice soffre – e la battuta non è andata giù a Will Smith che ha sferrato un pugno in piena faccia al cabarettista.

Will Smith ha difeso la moglie e ha chiesto scusa all’Academy, ma per ora l’organizzazione non l’ha ancora perdonato. Su Twitter infatti ha scritto: “Academy non perdona la violenza in nessuna forma”.