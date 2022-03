Jada Pinkett Smith e la malattia che ha colpito la moglie di Will Smith. Il perché del pugno a Chris Rock

È da poco trascorsa la cerimonia degli Oscar 2022 e sicuramente il pugno che Will Smith ha dato a Chris Rock sarà uno dei momenti che non verrà rimosso facilmente dalla memoria dei telespettatori. Ma vediamo perché il celebre attore ha reagito in questo modo all’infelice battuta del cabarettista su sua moglie e di quale malattia soffre quest’ultima.

Will Smith: di quale malattia soffre sua moglie

Era il 2018 quando a Jada Pinkett Smith, sposata con Will Smith dal 1997, è stata diagnosticata l’alopecia. Nello stesso anno l’attrice ha deciso di parlare pubblicamente della sua malattia. “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli”, ha infatti dichiarato.

Inoltre, ha cercato di far trasparire l’ansia e la paura provata durante i primi sintomi e la scoperta di tale malattia.

“Ho visto i capelli nella doccia, sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza– spiegando meglio ha poi aggiunto – Prendermi cura della mia chioma era uno splendido rituale di bellezza”.

Dopo 4 anni però Jada Pinkett Smith ha imparato a convivere con la sua alopecia. Sul suo profilo Instagram, dove invita chi soffre della sua stessa malattia a non vergognarsi, infatti ha raccontato: “Mi raso fino al cuoio capelluto, altrimenti sembra che sia stata operata alla testa, o qualcosa del genere”, e poi ancora, “Credo proprio che io e l’alopecia diventeremo amiche. A questo punto posso solo riderne”.

Jada Pinkett Smith ha anche trovato modi alternativi per acconciare la sua testa. Infatti ha anche raccontato che: “Sulle zone calve posso metterci degli strass o delle coroncine.

Arrivata a questo punto, ho imparato a sorriderci sopra, anche perché non ci sono altre alternative”.

Jada Pinkett Smith soffre di alopecia: cos’è

Il termine alopecia deriva dal greco e significa volpe, vuole indicare la perdita di capelli e peli a chiazze come succede alle volpi in primavera. L’alopecia, infatti, è una malattia autoimmune che porta al diradamento di peli e capelli. In caso di tale malattia, il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule del bulbo pilifero.

Will Smith dà un pugno a Chris Rock durante gli Oscar 2022

Tramite una battuta infelice Chris Rock si è guadagnato un pugno da Will Smith durante la cerimonia di consegna dei premi Oscar 2022.

Un momento che resterà nella storia e che in poco tempo ha fatto il giro del web diventando subito virale. Il cabarettista ha chiesto se il prossimo film di Jada Pinkett Smith sarebbe stato Soldato Jane 2 (in cui il personaggio si arruola in marina e si rasa la testa a zero) evocando quindi la malattia della moglie di Will Smith. Quest’ultimo è corso a difendere la moglie tirando un pugno in piena faccia a Chris Rock esclamando: “Lascia il nome di mia moglie fuori dalla tua fo***ta bocca”.

Durante il suo discorso per il premio Oscar, Will Smith ha poi cercato di scusarsi con il pubblico e con l’Accademia: “Per amore faccio cose folli”, ha infatti dichiarato l’attore.