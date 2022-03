Chi è Davide Fontana, l’uomo che ha confessato l’omicidio dell’attrice hard Charlotte Angie

Oggi Davide Fontana avrebbe confessato di aver ucciso e poi fatto a pezzi il corpo di Charlotte Angie, attrice hard ritrovata in un dirupo dentro quattro sacchi della spazzatura. Chi è l’uomo accusato del suo omicidio e quale relazione avrebbe avuto con la vittima 25enne. Chi è Davide Fontana, indagato per l’omicidio di Charlotte Angie […]

Oggi Davide Fontana avrebbe confessato di aver ucciso e poi fatto a pezzi il corpo di Charlotte Angie, attrice hard ritrovata in un dirupo dentro quattro sacchi della spazzatura. Chi è l’uomo accusato del suo omicidio e quale relazione avrebbe avuto con la vittima 25enne.

Chi è Davide Fontana, indagato per l’omicidio di Charlotte Angie

Il corpo di Charlotte Angie, nome d’arte di Carol Maltesi, era stato ritrovato il 20 marzo in un dirupo nelle montagne di Borno, in Valcamonica. È stato possibile risalire alla sua identità grazie ai tatuaggi ancora visibili sui resti, ricondotti a lei dai numerosi fan che aveva sul web.

Davide Fontana è l’uomo che ha confessato di averla uccisa a gennaio e di averne conservato il corpo nel congelatore, prima di farlo a pezzi e tentare di disfarsene. Fontana e Charlotte Angie erano vicini di casa a Rescaldina, in provincia di Milano, e in passato avrebbero avuto una relazione. Lui, 43 anni, è impiegato di una banca a Milano. Gestisce un blog dedicato alla cucina ed è appassionato di fotografia e tecnologia. Avrebbe confessato ai carabinieri di Brescia di aver colpito Charlotte alla testa, al termine di un litigio, per poi nasconderla nel congelatore di casa sua.

Davide Fontana si sarebbe finto Charlotte dopo la sua morte

Dopo il delitto, Fontana avrebbe continuato a utilizzare l’auto di Charlotte come aveva già fatto in passato. Come ha spiegato in una nota il procuratore della Repubblica di Brescia, la macchina della ragazza è stata vista transitare nella zona di Borno in data 20 marzo e le telecamere hanno ripreso Davide Fontana alla guida. L’uomo si sarebbe anche finto Charlotte dopo averla uccisa, rispondendo al suo posto ai messaggi che riceveva. Durante l’interrogatorio avrebbe infatti affermato che nessuno aveva cercato la ragazza nei mesi successivi la sua morte, con l’eccezione di qualche messaggio Whatsapp inviato dalla madre e dall’ex compagno.

Davide Fontana avrebbe anche confessato di aver pagato l’affitto di casa di Charlotte quando lei era già morta.

L’interrogatorio e la confessione dell’omicidio di Charlotte Angie

Dopo che i resti ritrovati nel dirupo, chiusi in sacchi della spazzatura, erano stati riconosciuti come appartenenti a Charlotte Angie, Davide Fontana si sarebbe recato dai carabinieri per fornire alcune informazioni sulla ragazza scomparsa. Informazioni che, però, non avrebbero convinto le forze dell’ordine, portando infine all’interrogatorio formale avvenuto ieri sera.

Qui, la confessione del brutale omicidio e del terribile smembramento del corpo. Ora, l’uomo è stato sottoposto a fermo.