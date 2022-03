Francesco Gabbani prepara il debutto da conduttore con Ci vuole un fiore: le indiscrezioni sugli ospiti di Rai1

Venerdì 8 aprile 2022 sarà il giorno del grande debutto televisivo di Francesco Gabbani quando in prima serata su Rai1 arriverà Ci vuole un fiore, il primo progetto da conduttore per il cantante vincitore del Festival di Sanremo 2017. Una serata evento della quale lo stesso artista ci aveva parlato in un lungo post su Instagram, raccontandoci le sue emozioni ed anticipando i temi dell’appuntamento a forti tinte ecologiste. Sostenibilità, lotta al cambiamento climatico e salvaguardia del nostro Pianeta saranno gli argomenti chiave del varietà nel quale a farla da padrone saranno ovviamente la musica ed i grandi ospiti.

In rete iniziano già a circolare le prime indiscrezioni su chi potrebbero essere gli ospiti del primo green show televisivo condotto dal cantante e da Francesca Fialdini.

Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani: quando comincia

Francesco Gabbani è pronto a tuffarsi nella prima avventura da conduttore televisivo. Il suo debutto segnerà l’arrivo del primo green show della televisione made in Italy che metterà il pubblico di fronte al tema della sostenibilità e dell’ecologia.

Ci vuole un fiore è un progetto che andrà in scena in una singola prima serata su Rai1 venerdì 8 aprile 2022 quando al fianco del cantante, per aiutarlo nella sua prima conduzione, ci sarà il gradito volto del canale di Francesca Fialdini.

I due ne hanno anche parlato di recente in una puntata di Da noi a ruota libera, dove la strana coppia ha anticipato qualcosina del programma.

Il cantante ha infatti svelato i dettagli del programma nel quale, in una prima serata evento in onda su Rai1 venerdì 8 aprile 2022, si occuperà parlerà di temi importanti legati al cambiamento climatico, alla sostenibilità ed alla salvaguardia del nostro Pianeta.

Ci vuole un fiore: in arrivo un carico di ospiti

I due però non si sono sbottonati più di tanto su quello che vedremo nel loro show che ovviamente sarà un grande varietà infarcito di musica e grandi ospiti.

A lanciare qualche chicca ci ha pensato però davidemaggio.it che ha anticipato i nomi dei primi tre ospiti che parteciperanno a Ci vuole un fiore. Secondo il portale durante la serata troveranno spazio due cantanti amatissimi come Ornella Vanoni e Massimo Ranieri mentre per affrontare i temi legati maggiormente agli aspetti economici della sostenibilità ci dovrebbe essere l’economista Carlo Cottarelli.