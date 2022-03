Il diavolo veste Prada: su Canale 5 torna in onda l’iconica pellicola con Anne Hathaway e Meryl Streep

Il diavolo veste Prada torna in onda su Canale5 torna in onda nella prima serata di martedì 29 marzo 2022. Scopri tutto qullo che c'è da sapere sull'iconica pellicola con Anne Hathaway e Meryl Streep.

La proposta di Canale5 per la prima serata di martedì 29 marzo 2022 è il ritorno in onda di un film divenuto iconico grazie alle interpretazioni delle due attrici premio Oscar. Nella commedia in onda a partire dalle ore 21:30 circa Anne Hathway e Meryl Streep interpretano le due protagoniste Andy, neolaureata con il sogno di diventare scrittrice, e Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda che insperatamente la assume come sua assistente portandosi dietro la fama terribile di essere scontrosa con i suoi dipendenti.

Il diavolo veste Prada: le curiosità ed il cast del film

Il diavolo veste Prada (in lingua originale dal titolo di The Devil Wears Prada) è una commedia divenuta iconica uscita nelle sale cinematografiche nel 2006, diretta dal David Frankel e tratta dal soggetto dell’omonimo romanzo di successo di Lauren Weisberger.

Il film, realizzato in poco più di 50 giorni e con un budget di 35 milioni di dollari, è stato capace di imporsi come un successo al botteghino con oltre 300 milioni di dollari di incasso e diventare presto un cult del cinema.

Parte del successo, oltre alla divertente e coinvolgente trama, è data dalle interpretazioni della due protagoniste Andy e Miranda, interpretate rispettivamente da Anne Hathaway e Meryl Streep.

La prima con questa pellicola è riuscita a consacrarsi presso il pubblico mondiale mentre la seconda per la sua interpretazione magistrale è stata premiata con un Golden Globe.

Intorno alle due protagoniste ruota intorno un corollario di personaggi secondario interpretato da Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms ed anche Emily Blunt.

Il diavolo veste Prada: la trama della pellicola

Andy è una giovane neaolaureata che sogna di fare la scrittrice che in maniera del tutto sorprendente viene scelta come assistente personale della famigerata Miranda Priestly, una leggenda vivente della moda nonché direttrice della famosa rivista Runway.

La giovane si renderà presto conto del perché la dona sia una famigerata mangiatrice di collaboratori ma lavorera sodo con sacrificio e volontà d’animo per farsi valere nel suo nuovo lavoro, anche a costo di mettere da parte gli affetti più cari. Tra le due si instaurerà un crescente rapporto di fiducia dove la lealtà lascerà spazio alle lotte di potere per una crescita di tutte e due le protagoniste.