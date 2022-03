Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, le foto hot vengono censurate da Instagram: l’indignazione dell’influencer

La coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Appena usciti dalla casa più spiata d’Italia non hanno perso tempo per conoscersi nel dettaglio. Quasi ogni giorno i due vipponi pubblicano sui loro social scatti che li ritraggono insieme. L’ultimo carosello pubblicato dall’influencer sembra però non essere piaciuto a Instagram, che ha deciso di censurarlo.

Le foto “hot” considerate irrispettose da Instagram

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno facendo la loro prima vacanza di coppia. Sono partiti il 27 marzo e la meta della loro fuga d’amore è Istanbul.

Prima di partire la Codegoni ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di tre foto che ritraevano lei e Basciano abbracciati. In una foto in particolare che potrebbe essere considerata più “osé”, lui teneva le mani sul petto dell’influencer.

Nonostante le foto non fossero così esagerate e avessero ottenuto in pochissimi minuti migliaia di like e commenti, all’atterraggio dei due nella capitale turca, c’è lo spiacevole inconveniente. Il social ha deciso di rimuovere il post con questa motivazione: “viola le linee guida in materia di adescamento di adulti”.

La reazione di Sophie e della mamma Valeria

L’ex gieffina, preso atto dell’accaduto, ha commentato amareggiata nelle sue storie Instagram. Pubblica lo screen della segnalazione da parte del social e scrive: “Io scioccata!”.

Commento di Sophie appena scopre che Instagram le ha censurato il post

A difesa della ragazza si è subito mossa la madre, che ha accusato le persone che avrebbero segnalato la foto di essere invidiosi. Valeria ha condiviso lo scatto postato da una fanpage. Ha replicato scrivendo: “Una foto dove non si vedeva nulla che aveva già superato 90mila like che viene eliminata e veramente una vergogna”.

La donna ha poi aggiunto: “La gelosia, l’invidia… ma tutto torna”.

Il trend topic #IoStoConSophie

Molti sono i fan che hanno ricondiviso sui propri social gli scatti censurati per difendere la ragazza da quanto accaduto. Secondo loro dietro a questo “tentativo di censura” ci sarebbero degli hater.

I fan supportano l’influencer ripostando le foto censurate

In particolare su Twitter è comparso l’hashtag “#IoStoConSophie“, dove molte persone hanno pubblicato sul social le foto censurate su Instagram. E molti sono anche i commenti che sostengono la ragazza, come ad esempio: “Cosa c’è di scandaloso?

voi che segnalate un’opera d’arte“, e ancora “E se Instagram segnala noi continueremo a pubblicare le foto anche sui muri“.