Tinì Cansino assente da Uomini e Donne nelle ultime puntate, l’opinionista tornerà al suo posto? Gli indizi

Da circa un mese, Tinì Cansino non è più presente nello studio di Uomini e Donne. L'opinionista scrive ancora per il magazine ufficiale e, quindi, potrebbe tornare ancora.

Tinì Cansino è un volto di Uomini e Donne da molti anni. L’ex showgirl di Drive In affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti, accanto ai tronisti, dando la sua opinione su ciò che accade nello studio televisivo. All’inizio della sua avventura nel dating show, Tinì Cansino commentava principalmente le vicende dei protagonisti del trono over. In seguito, con la fusione dei due troni, l’opinionista è diventata protagonista anche del trono classico.

Da qualche puntata, però, Tinì Cansino non è presente nello studio televisivo di Uomini e Donne. L’opinionista tornerà a ricoprire il suo ruolo o no?

Tinì Cansino assente da Uomini e Donne

Tinì Cansino, opinionista di Uomini e Donne, da circa un mese è assente dalle registrazioni del famoso dating show.

L’ex protagonista di Drive In, certamente, non era presente nel reality show tanto quanto gli altri due colleghi. Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, certamente esprimono la loro opinione nel dating show con molta più forza e piuttosto spesso. Tinì Cansino, invece, si esprimeva solo in rare occasioni e, molto spesso, per commentare il quadro astrale dei protagonisti di Uomini e Donne.

L’assenza di Tinì Cansino potrebbe denotare un cambio di vita dell’opinionista o si tratta soltanto di una pausa momentanea?

In questi ultimi mesi, certamente, molti protagonisti si sono assentati dal dating show ma, spesso, si trattava soltanto d’isolamenti dovuti al Covid-19.

Tinì Cansino ancora parte della famiglia di Uomini e Donne

Tinì Cansino potrebbe tornare a occupare il suo posto a Uomini e Donne? Certamente nel sito ufficiale del programma televisivo, l’opinionista compare ancora tra i protagonisti: “Nel 2012 entra a far parte come opinionista di Uomini e Donne e ancora oggi affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti durante le puntate del Trono Over“.

Inoltre, come riportato da Gossip e Tv, Tinì Cansino scrive ancora la sua rubrica sul magazine ufficiale del programma televisivo dedicata ai segni zodiacali.