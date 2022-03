Will Smith e Jada Pinkett: tutti i segreti di una della coppia più longeve di Hollywood, dalla relazione aperta a Scientology

Dopo la serata degli Oscar 2022, Will Smith è al centro del mirino per lo schiaffo al comico e le sue scuse: "L'amore fa fare cose folli". Su di lui e la compagna non ci sono mai stati segreti.

In queste ore tutto il mondo parla di Will Smith per lo schiaffo che l’attore ha dato a Chris Rock durante la premiazione degli Oscar 2022. Il comico ha fatto un commento spiacevole sulla moglie di Smith, e lui non avrebbe gradito la battuta. Si è poi scusato dell’accaduto dicendo: “L’amore fa fare cose folli“. Per quanto riguarda l’amore, Will e Jada sono una coppia molto interessante. I due non hanno mai negato di essere una coppia aperta e di vivere la loro libertà, ammettendo anche il tradimento. Su di loro si è vociferato anche dell’unione alla setta Scientology.

Will Smith e Jada Pinkett Smith sono una coppia aperta

Will Smith e Jada Pinkett Smith si sono sposati nel 1997 e hanno due figli Jaden e Willow.

Nonostante siano una delle coppie più longeve di Hollywood, il loro rapporto è assai altalenante e libero. La coppia nasconde non pochi segreti.

Da tempo hanno annunciato di essere una coppia aperta. Proprio l’attore aveva dichiarato: “Siamo una coppia aperta, il nostro segreto è la libertà. Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale… Aveva membri della famiglia che avevano una relazione non convenzionale. Quindi è cresciuta in un modo molto diverso da come sono cresciuto io.

Ci sono state discussioni infinite e significative su cosa sia la perfezione in una coppia… E, per gran parte della nostra relazione, la monogamia è stata ciò che abbiamo scelto, non pensando però alla monogamia come alla perfezione”.

Will Smith e sua moglie Jada Pinkett nel corso degli anni hanno avuto diverse frequentazioni con altre persone. Jada ha ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale con il rapper August Alsina. In merito l’attore ha aggiunto: “L’importante è darsi fiducia e libertà a vicenda. Il matrimonio non può essere una prigione. Non suggerisco a nessuno la nostra strada, ma le esperienze di libertà che ci siamo dati l’un l’altro e il sostegno incondizionato, per me, sono la più alta definizione di amore.

Abbiamo fatto tutto il possibile per allontanarci l’uno dall’altro. Solo per realizzare che non è possibile”.

Will Smith, la moglie e Scientology: la verità

Nonostante ci siano state voci costanti sull’appartenenza della coppia a Scientology, l’attore e la compagna ne hanno smentito i legami. Eppure, negli Stati Uniti ha fatto molto discutere la cospicua donazione che i due avrebbero fatto a una scuola il cui sistema educativo sarebbe stato in parte collegato ai metodi del movimento.

Ad aggiungersi sono state anche le dichiarazioni dell’ex scientologist Leah Remini. Quest’ ultima avrebbe dichiarato di avere visto spesso Jada al Celebrity Center, uno dei luoghi di culto del movimento.