Alfonso Signorini e le frecciatine di Ilary Blasi, lite in corso? Il conduttore del GF Vip rompe il silenzio

Dopo le frecciatine di Ilary Blasi nei confronti di Alfonso Signorini, il conduttore del Grande fratello Vip rompe il silenzio e svela come stanno davvero le cose.

Ilary Blasi ha lanciato qualche frecciatina ad Alfonso Signorini durante le puntate de L’Isola dei Famosi. Sulla vicenda sono state chieste spiegazioni al diretto interessato, il conduttore del Grande Fratello Vip. Nonostante le voci che gridano allo scandalo, i rapporti tra i due colleghi non sarebbero così drammatici.

Le frecciatine di Ilary Blasi ad Alfonso Signorini: “Non se ne può più“

Ilary Blasi ha ripreso le redini come conduttrice della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ospite al GfVip, prima dell’inizio dell’Isola, aveva lanciato qualche frecciatina al collega Alfonso Signorini, invitandolo a sparire per un po’ dalla televisione perché dopo 6 mesi “Non se ne può più”.

Inoltre, nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha scherzato con i due opinionisti ufficiali del reality, ovvero Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quest’ultima all’interno del programma ha già fatto di tutto: l’inviata, la naufraga (vincendo persino l’edizione) e ora è opinionista. La conduttrice quindi ha scherzato con lei dicendo: “Ti manca solo condurlo” aggiungendo, inoltre: “Guarda che da opinionista a condurre è proprio un attimo credimi, lo so bene”. Quest’ultima frase sarebbe una frecciatina, velata, ma non troppo, proprio ad Alfonso Signorini che è stato opinionista del Grande Fratello Vip nelle edizioni condotte da Ilary Blasi negli anni 2016, 2017 e 2018.

Alfonso Signorini, la risposta alle battute di Ilary Blasi

In seguito alle battute della conduttrice de L’Isola dei Famosi, il pubblico ha pensato ci fossero dei dissapori tra lei e Alfonso Signorini. Ma quest’ultimo ha voluto subito smentire tutte le voci al riguardo. Sul magazine Chi, infatti, ha voluto rispondere personalmente alla lettera di una lettrice, preoccupata delle battute di Ilary.

“Cara Ornella – scrive Signorini – Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria.

Al Gf mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire. Per 6 mesi sono entrato nelle vostre case 2 volte la settimana con uno spettacolo di 4 ore in prima serata. Il rischio della sovraesposizione è stato altissimo”. Poi continua: “Riguardo all’osservazione fatta alla prima puntata dell’Isola, l’ho trovata pertinente. Se una persona ha passione e capacità, può fare l’opinionista, il conduttore, il cantante o l’attore. Insomma può fare quel che vuole”. Signorini poi aggiunge: “Mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine o siluramenti nei miei confronti.

Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono grasse risate!”