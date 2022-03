Amici anticipazioni terza puntata: un eliminato, due concorrenti al ballottaggio e un giudice d’eccezione

Sono state annunciate le anticipazioni relative alla terza puntata del serale di Amici, in onda sabato 2 aprile su Canale5. Stando a quanto si apprende dopo la registrazione delle scorse ore, andrà in scena un’eliminazione mentre due concorrenti andranno al ballottaggio, che sancirà una seconda eliminazione di serata. Tantissimi gli ospiti in studio e un giudice d’eccezione: tutti i dettagli.

Anticipazioni Amici: il primo eliminato e i concorrenti al ballottaggio

Amici si appresta a tornare in onda con la terza puntata del serale, prevista per sabato 2 aprile su Canale5. E, come di consueto avviene nei giorni precedenti, la puntata è stata registrata e sono emerse anche le prime succose anticipazioni.

Stando a quanto riporta la pagina Twitter Amici News, anche nella terza puntata andranno in scena due eliminazioni: una diretta al termine della prima manche, una frutto del ballottaggio finale dopo la seconda e terza manche. Ma procediamo con ordine, invitando a non proseguire la lettura se si vogliono evitare spoiler.

La prima manche vedrà fronteggiarsi il team Lorella Cuccarini/Raimondo Todaro contro Anna Pettinelli/Veronica Peparini: vincono i primi e, a rischio eliminazione, finiscono John Erik, Albe e Crytical.

Ad essere definitivamente eliminato è il ballerino John Erik. Nella seconda manche si sfidano le squadre di Rudy Zerbi/Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro/Lorella Cuccarini: vincono i primi, Nunzio è il primo eliminato provvisorio ed attende il ballottaggio. Nella terza manche si fronteggiano nuovamente Rudy Zerbi/Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro/Lorella Cuccarini: vincono i secondi e a rischio eliminazione finisce Leonardo. Nunzio e Leonardo sono dunque i due concorrenti al ballottaggio e che rischiano così la seconda eliminazione di serata, dopo quella di John Erik.

Sabrina Ferilli sostituisce Stash, ospiti Nino Frassica e Fabrizio Moro

Tra le altre anticipazioni annunciate nelle ultime ore, al termine della registrazione della terza puntata del serale, spicca il ritorno nel programma di Sabrina Ferilli. L’attrice sostituirà in giuria Stash dei The Kolors, risultato positivo al Covid-19 e assente così in studio. L’annuncio del cantante è arrivato nelle scorse ore attraverso un post Instagram: inizialmente si pensava potesse intervenire in collegamento da casa, ma si apprende ora che sarà la Ferilli a sostituirlo.

Tra gli ospiti di puntata, Nino Frassica e Fabrizio Moro.

Queste le anticipazioni trapelate di quello che gli affezionati telespettatori del talent show di Maria De Filippi vedranno sabato sera.