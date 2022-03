Stash positivo al Covid-19 sarà assente in studio nella prossima puntata di Amici: l’annuncio del cantante

Assenza importante ad Amici in vista della prossima puntata del serale: Stash ha contratto il Covid-19. L'annuncio su Instagram del giudice, che non sarà presente in studio il prossimo sabato.

Il Covid colpisce anche il cast di Amici e, in particolare, un componente della giuria: Stash è risultato positivo al virus. Il frontman dei The Kolors ha dato l’annuncio sul proprio profilo Instagram ed è ora così costretto a sottoporsi al consueto periodo di quarantena. Il cantante e giudice è pertanto assente alla registrazione della terza puntata che andrà in onda il prossimo sabato e presumibilmente si collegherà da casa.

Stash ha contratto il Covid-19: assente in studio il prossimo sabato

“Positivo al Covid… quarantena for me“: con questo messaggio Stash ha annunciato la positività al Covid-19.

Il frontman dei The Kolors ha utilizzato il proprio profilo Instagram per dare l’annuncio ufficiale condividendo, oltre alla notizia, anche un suo scatto che lo ritrae in bianco e nero. Pessime notizie, dunque, per il cast di Amici che si ritrova così a fare i conti con una defezione importante in vista della prossima puntata del serale. Stash è infatti uno dei giudici di questa edizione, al suo secondo anno in tale veste al fianco di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto.

Il cantante è così costretto a sottoporsi ora al consueto periodo di quarantena, previsto dai protocolli anti-Covid. La certezza è che sicuramente salta la registrazione della terza puntata di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 2 aprile.

Il dubbio, invece, è legato comunque alla sua possibile partecipazione alla puntata, anche se in collegamento da casa.

Il messaggio di Anna Pettinelli per Stash

Tra i messaggi d’affetto condivisi sotto il post di Stash spicca quello di Anna Pettinelli, professoressa di canto ad Amici: “Miss u!

Get well soon!“. Il cantante dovrà quindi dare forfait nella terza puntata del serale, che vedrà nuovamente ballerini e cantanti a confronto. Nell’ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, ad abbandonare per sempre la scuola sono stati il cantante Calma e il ballerino Christian.

Il cantante, che faceva parte della squadra di Rudy Zerbi, ha voluto lasciare un affettuoso video-messaggio ai suoi compagni di viaggio, ringraziandoli per il percorso affrontato assieme. Il ballerino del team di Raimondo Todaro, invece, ha lasciato un grande vuoto nel cuore della cantante Aisha, scoppiata in lacrime in casetta dopo l’eliminazione del compagno.