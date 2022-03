Calma e Christian eliminati da Amici lasciano regali e ricordi agli altri ragazzi rimasti in casetta

Anche la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha visto l’eliminazione di due allievi. Questi sono stati Calma (tramite eliminazione diretta) e Christian (tramite il ballottaggio). I due nuovi eliminati, però, prima di abbandonare la casetta del talent, hanno lasciato dei loro ricordi ai loro compagni di avventura rimasti.

Il videomessaggio di Calma per i ragazzi di Amici

Prima di abbandonare definitivamente la casetta di Amici, Calma ha voluto lasciare un videomessaggio ai suoi compagni di avventura rimasti nel talent. In esso, il cantante della squadra di Rudy Zerbi ringrazia di cuore gli altri ragazzi che dopo un inizio un po’ burrascoso l’hanno accolto nel gruppo.

Il videomessaggio inizia con: “Ciao ragazzi, gli ultimi giorni sono stati veramente difficili per me però vado via con un sacco di sorrisi e ricordi belli, zero rimpianti c’è ancora tempo per i miei sogni”.

Calma, poi, inizia a parlare dei suoi compagni di avventura all’interno di Amici, ringraziandoli tutti, nessuno escluso. Parla anche di Alex con cui all’inizio del suo percorso Calma ha avuto delle litigate che poi però si sono risolte portando i due ad avere un rapporto di profonda amicizia e stima. Il videomessaggio, infatti, continua: “Auguro a tutti voi veramente il meglio perché so benissimo quanto il mio carattere sia difficile e quanto siete stati bravi ad avvicinarvi a me.

Io voglio bene a tutti, dal primo all’ultimo, nessuno escluso. Compreso il mio caro vecchio nemico, che poi nemico non è mai stato, Alex, ti voglio un bene dell’anima ti ho sempre stimato un sacco come cantante e continuerò a farlo. Spero di rivedervi tutti fuori da qua, di divertirci e io vi porto tutti nel cuore”. Lasciando tutti molto commossi, Calma conclude così il suo percorso ad Amici.

I regali per Nunzio da parte di Calma

I regali da parte di Calma per i ragazzi di Amici, però, non sono terminati qui, in particolare per Nunzio.

Calma, infatti, ha lasciato al ballerino di latino alcuni regali culinari esclusivamente per lui.

“Marco (in arte Calma, ndr) mi ha lasciato le piadine e le focacce” esordisce, infatti, il ballerino entrando nella sua camera dove ad attenderlo sul letto vi sono proprio i regali lasciati da Calma. Nunzio, quindi, si siede sul letto e si mette a piangere disperato davanti al cibo pensando all’eliminazione del suo compagno e amico. “Che personaggio” dichiara, infine, pensando al gesto simpatico e gentile di Calma.

Christian eliminato: Aisha sente la sua mancanza

Christian, invece, prima della sua eliminazione non ha lasciato alcun regalo, ma solo un grande vuoto nei suoi compagni che sentono ora la sua mancanza. Specialmente Aisha. Dopo l’eliminazione del ballerino, infatti, la giovanissima cantante 17enne si è messa a piangere pensando ai momenti passati nella casetta con lui e la ballerina Carola è andata subito a consolarla. “Gli voglio troppo bene – ha esordito Aisha – Mi mancherà un sacco”

Nel suo discorso Aisha cita anche i momenti bui e di crisi vissuti da Christian poco prima di approdare al serale: “Mi dispiace che è stato male e che ha avuto quel periodo là.

Spero che si ricordi solo dei momenti belli che ha vissuto qua.

È veramente una bella persona. – Poi ha continuato – Io tutto quello che ho detto in realtà non ho avuto bisogno di dirlo stasera, ci siamo già parlati un sacco un po’ di volte, lui sa quello che penso, sa tutto quanto. Che poi è una di quelle persone silenziose che ci sono, la cui presenza è importante”.

Carola, quindi, ha cercato di consolarla spiegando: “Sono sicura che se un’amicizia è veramente importante poi continuerà. Te lo porterai sempre dietro per quello che ti ha insegnato, quello che avete vissuto e i vostri momenti di amicizia, che non è detto che non potranno riaccadere.

Guarda che le vere amicizie non smettono mai, anche quando ti allontani dalle persone magari per la tua vita, per il lavoro, per qualsiasi cosa. […] Quello che avete vissuto qua deve essere un tesoro per te, per la tua vita e per il futuro.

Il braccialetto di Alex al polso di Christian

Nei giorni scorsi si sono diffuse le prime foto di Christian ormai tornato a casa dopo l’eliminazione dalla seconda puntata del serale di Amici. In una di esse i fan hanno notato un braccialetto verde al polso del ballerino. Sembra, però, che questo braccialetto non sia di Christian, bensì di Alex. Probabilmente prima che il primo uscisse definitivamente dalla casetta del talent i due si sono scambiati il bracciale in segno di amicizia e ricordo della loro avventura.