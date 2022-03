Christian vuole abbandonare Amici: Maria De Filippi e il cantante Alex cercano di farlo ragionare

TV e Spettacolo

La fase serale di Amici è ormai vicinissima e già molti allievi della scuola di Maria De Filippi hanno ottenuto la agognata maglia oro che li porterà in prima serata su Canale 5. Alcuni di loro però stanno ancora lottando con tutte le loro forze. Tra di essi vi è anche il ballerino Christian che ultimamente non sta passando un bel periodo e come abbiamo visto nell’ultimo day time si è lasciato andare a un momento di sconforto e rabbia iniziando a fare le valigie per tornare a casa.

Christian vuole tornare a casa e fa le valigie

In un momento di totale sconforto e rabbia per le critiche ricevute e per non avere ancora ottenuto la maglia del serale il ballerino Christian Stefanelli ha iniziato a fare le valigie per tornare a casa e abbandonare per sempre la casetta di Amici.

Il cantante Alex, suo compagno di viaggio e amico, cerca di parlargli e farlo ragionare. In soccorso interviene anche Maria De Filippi per evitare che Christian faccia scelte sbagliate dettate dalla rabbia.

Il giovane ballerino ha espresso il suo malessere spiegando di non trovare più senso nemmeno nella danza che è il suo sogno da sempre. “Non ha più senso. – ha spiegato – Ci ho pensato due ore. Con la testa sono già a casa.

Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, ora non lo è più. Non tornerò più indietro”. Lo sfogo poi è andato avanti:“Il giudizio e le parole hanno un peso. In sala non riesco più a stare”, concludendo con “Io sto male perché non riesco ad affrontare questo percorso come facevo prima”.

Maria De Filippi interviene per fare ragionare Christian

Maria De Filippi è conosciuta per il suo modo di fare affettuoso e comprensivo, specialmente verso i ragazzi della scuola di Amici. Cerca di mettere sempre pace tra le persone quando accadono litigi e incomprensioni. Quando, preso dalla rabbia, Christian ha iniziato ad impacchettare le sue cose Maria è intervenuta e ha cercato di farlo ragionare.

Maria ha cercato di spiegargli di non dare troppo peso ai giudizi negativi che gli sono stati rivolti dalle professoresse Alessandra Celentano e Veronica Peparini e a riflettere bene prima di eseguire una scelta così drastica.

Maria ha infatti iniziato spiegando: “Non agire solo d’istinto perché se stai male oggi, starai male anche domani”. La padrona di casa haspiegato anche che “Se riesci ad avere la maglia del serale lavorerai con altri coreografi, con altre persone. Avrai degli stimoli diversi, delle coreografie diverse.

[…] Sei entrato in un posto, dove, purtroppo, nel bene e nel male, hai cose positive e cose negative. Ogni volta che ciascuno di noi si espone pubblicamente, non nel piccolo mondo proprio, a questo va incontro sempre e se quello che è negativo to toglie la possibilità di vedere quello positivo è un peccato”.

Christian vuole andare a casa, Alex cerca di fargli cambiare idea

Anche il cantante Alex cerca di fare cambiare idea a Christian facendogli capire che le decisioni prese di istinto e per via della rabbia non sono mai quelle giuste. Alex infatti gli spiega che:

“Posso lontanamente comprendere il ragionamento anche se non lo appoggio. L’unica differenza è che se tu stai male qui e ti riprendi qui è una cosa, mentre se tu vai a casa e ti riprendi a casa poi non puoi mai più tornare indietro. – Poi continua – Io preferirei cercare di non stare male qui e dire ‘io sono rimasto fino alla fine’ piuttosto di tornare a casa e dire ‘ mi sono arreso’.

Se tu te ne vai via così senza nessuna eliminazione, se vai a casa perché ora non stai bene, poi non puoi più tornare a casa”.

A quel punto interviene nuovamente Maria cercando di supportare nuovamente il ballerino: “Ce la puoi fare a ritrovare un equilibrio se vuoi”

Perché Christian è in crisi? Il difficile periodo che sta passando

Lo sconforto di Christian è iniziato qualche settimana fa, quando il ballerino Mattia ha dovuto abbandonare la scuola di Amici a causa di un infortunio. Christian aveva trovato in Mattia un migliore amico, instaurando con lui un rapporto fraterno, i due erano inseparabili.

La crisi di Christian, poi, è giunta al culmine dopo la puntata di domenica 27 febbraio in cui il ballerino ha ricevuto nuovamente numerose critiche da parte di Alessandra Celentano e Veronica Peparini che hanno espresso il loro parere sul fatto che Christian non riesca ad eccellere nemmeno nel suo stile di danza, ovvero l’hip hop e la breakdance, e quindi di non volerlo al serale.

Il day time lascia vari interrogativi sulla situazione di Christian non spiega se il giovane ballerino abbia peso una decisione e in caso affermativo di quale decisione si tratti, abbandonare la casetta oppure rimanere nel programma cercando di superare lì le sue difficoltà.