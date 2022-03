Anna Tatangelo e Livio Cori sempre più innamorati: lo scatto da coppia innamorata e la dolce dedica social

Da circa un anno ormai Anna Tatangelo e Livio Cori hanno intrapreso una relazione, anche se sulle prime la coppia ha cercato di stare il più possibile lontana da occhi indiscreti. Nei primi mesi infatti la cantante ha sempre risposto in maniera evasiva, proprio per evitare che anche questa volta la sua vita privata finisse troppo al centro dell’attenzione di paparazzi ed esperti di cronaca rosa. Pian piano però si è rasserenata e non solo ha iniziato a parlare della sua dolce metà durante le interviste, ma oggi ha concesso ai fan uno scatto da coppia con tanto di dedica romantica.

Anna Tatangelo e Livio Cori innamoratissimi: lo scatto fa il pieno di like

Sembra dunque che ormai Anna Tatangelo abbia messo da parte le sue paure e ad oggi non rifugge più le domande sulla sua relazione con Livio Cori, iniziata lo scorso anno – ma ufficializzata soltanto a settembre.

I suoi fan ricorderanno infatti che già una volta la donna aveva condiviso sui social una foto in compagnia del fidanzato, anche se ad oggi lo scatto non è più presente sul suo profilo. Per questo oggi il contenuto social ha fatto impazzire i follower e si parla della prima immagine ufficiale della coppia.

A corredo del dolce scatto insieme, pubblicato su entrambi i profili dei due artisti, c’è anche una dolce didascalia che recita: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso “siamo” “.

Ovviamente il contenuto Instagram ha subito attirato l’attenzione degli utenti, che sono corsi sul profilo della Tatangelo a commentare con numerose emoticon e vari “meravigliosi“. Tra i tanti anche Elettra Lamborghini ha voluto replicare con un semplice ma eloquente cuore rosso.

Anna Tantangelo è rinata grazie a Livio Cori: le dichiarazioni dell’artista

Come anticipato, nonostante i timori iniziali, Anna Tatangelo ha iniziato da un bel po’ a rilasciare interviste parlando di Livio Cori.

Molto spesso la donna ha infatti raccontato che l’aspetto più difficile del suo rapporto con Gigi D’Alessio – l’ex da cui ha avuto il figlio Andrea – è stata proprio l’esposizione mediatica con cui ha dovuto fare i conti.

Un errore che non aveva intenzione di commettere nuovamente e, per questo, ha preferito tenere lontano dai riflettori la sua nuova relazione. Questo le ha consentito di parlare della sua vita privata alle sue condizioni e, quando si è sentita pronta, ha iniziato a parlare di Livio, come accaduto recentemente nel corso della sua intervista a Gente.

In quell’occasione ha raccontato di essere davvero rinata grazie a lui (e ad un percorso psicoterapico intrapreso in parallelo): “Livio è una persona che mi fa stare bene, mi ha cambiato. È la luce che ci voleva nella mia vita”. L’artista napoletano l’ha dunque aiutata a ritrovare il sorriso e oggi sono pronti per mostrare il loro amore anche agli utenti social.