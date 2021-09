Gossip

Prima foto di coppia sui social per Anna Tatangelo e Livio Cori: la cantante ha sorpreso i suoi fan con uno scatto a due pubblicato nella sua gallery Instagram, e dopo settimane di indiscrezioni e interrogativi arriva la conferma della nuova storia d’amore dopo Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e Livio Cori: la prima foto social di coppia

Anna Tatangelo pubblica una foto social – la prima – insieme a Livio Cori e il cuore dei fan corre verso l’orizzonte di una storia d’amore da favola.

Da settimane si parlava di un flirt tra la cantante e il rapper e, dopo un susseguirsi di interrogativi, indiscrezioni, commenti su Instagram e il video di un bacio, arriva la tanto attesa prima immagine di coppia pubblicata dalla stessa Tatangelo poche ore fa.

foto di Anna Tatangelo e Livio Cori su Instagram

Dopo il rincorrersi di voci insistenti sulla relazione, i fan possono così ammirare la coppia in una tenera foto di fine estate, coccole e sorrisi sotto il sole. La cantante ironizza sulle doti del “fotografo”, sottolineando che vengano molto meglio i selfie. Per tutta risposta, il commento divertito di Livio Cori: “Daiii potevo fare di peggio!

“.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio protagonisti dei gossip dell’estate

La storia d’amore di Anna Tatangelo e Livio Cori è balzata in testa alle cronache rosa estive quasi contemporaneamente a quella nata tra Gigi D’Alessio e la nuova fidanzata, Denise Esposito. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane sull’artista partenopeo, la coppia aspetterebbe un figlio (il quinto per D’Alessio). Il cantante ha infiammato il gossip così come la sua ex, e si dice sia innamoratissimo.

Ad accendere il cuore dei fan di Gigi D’Alessio sulla gravidanza della compagna, una foto “sospetta” pubblicata dal settimanale Chi, che li ha pizzicati in un tenero momento durante una vacanza.

Per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, dunque, sembra essere arrivato il tempo della rinascita dell’amore, ma lontani anni luce l’uno dall’altra. Ora che le “carte” del cuore sono scoperte, non resta che attendere le prossime evoluzioni delle storie.